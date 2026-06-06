Demi Vollering (Fdj‑Suez) ha vinto l’ottava tappa del Giro d’Italia Women sul Colle delle Finestre. Anna Van der Breggen (Sd Worx‑Protime) ha resistito agli attacchi, mantenendo la maglia rosa. La tappa regina, prevista al Sestriere, è stata accorciata per sicurezza: una piccola slavina e ghiaccio instabile sul Colle delle Finestre hanno imposto lo spostamento del traguardo a un chilometro dalla vetta.

Corsa sullo sterrato e leadership

Sullo sterrato della temibile salita, al Giro Women, Vollering ha attaccato, ma tre atlete l'hanno seguita. La Fdj ha vinto davanti a Isabel Holmgren e Antonia Niedermeier.

Van der Breggen, quarta, ha mantenuto 50 secondi di vantaggio su Vollering in classifica generale. Sebbene Vollering abbia ridotto il distacco dalla maglia rosa di dieci secondi con i secondi di bonifica, Van der Breggen ha conservato il comando. Il tempo per le prime quattro è stato parificato dagli organizzatori per le condizioni pericolose in discesa.

Sogno rosa svanito per Longo Borghini

Elisa Longo Borghini è giunta a 1'38" di ritardo, scivolando dalla sesta alla settima posizione in classifica generale, dicendo addio al sogno di un tris rosa.

Domani l'ultima frazione, con partenza e arrivo a Saluzzo, sarà terreno per imboscate contro la leader Van der Breggen.