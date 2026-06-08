Si è interrotta la straordinaria serie di successi dell’Italia femminile di pallavolo, guidata da Julio Velasco. Le azzurre sono state sconfitte dal Brasile per 3‑2 (15‑25; 22‑25; 25‑22; 26‑24; 12‑15) in un intenso incontro della Volleyball Nations League, disputato al PalaSport Nilson Nelson di Brasilia. Questa battuta d'arresto ha posto fine a una notevole striscia di trentanove vittorie consecutive per la Nazionale italiana.

Le padrone di casa, sostenute da un pubblico caloroso, hanno conquistato una vittoria fondamentale nella Pool 2, salendo in vetta alla classifica provvisoria con un percorso netto di quattro successi su altrettanti incontri.

L’Italia conclude la prima settimana intercontinentale del torneo con un bilancio comunque positivo di tre vittorie e una sola sconfitta.

L'andamento della partita

Il match si è rivelato combattuto e ricco di emozioni. Il Brasile ha mostrato subito la sua forza, imponendosi con autorità nei primi due set. L’Italia ha però dimostrato grande carattere, reagendo con veemenza nel terzo e nel quarto parziale. Questa rimonta decisa ha permesso alle azzurre di pareggiare i conti, portando la sfida al decisivo tie‑break.

Nel quinto e ultimo set, le verdeoro hanno saputo sfruttare al meglio il fattore campo, riuscendo ad avere la meglio e a chiudere l'incontro a loro favore. Questa vittoria brasiliana ha così interrotto la lunga e impressionante striscia vincente delle azzurre.

Bilancio e prospettive future

Nonostante la sconfitta, il bilancio complessivo della prima settimana di gare è da considerarsi ampiamente positivo per la squadra di Velasco. Tre vittorie su quattro partite rappresentano un ottimo bottino per un gruppo in parte rinnovato e con molte giovani atlete. Questa esperienza sul campo, in un contesto competitivo di alto livello, sarà preziosa per la crescita e la coesione della squadra.

La partita contro il Brasile, intensa e spettacolare, ha offerto alle azzurre importanti elementi su cui lavorare in vista del prosieguo della competizione. Il risultato finale conferma la notevole forza delle avversarie brasiliane e fornisce alla Nazionale italiana spunti fondamentali per affinare le strategie e migliorare le prestazioni nelle prossime tappe del torneo, con l'obiettivo di raggiungere i traguardi prefissati.