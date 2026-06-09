I New York Knicks hanno subito una battuta d'arresto in gara-3 delle Finals NBA al Madison Square Garden, cedendo per 115-111 ai San Antonio Spurs. La sconfitta, avvenuta davanti al pubblico amico, ha interrotto la loro serie di tredici vittorie consecutive nei playoff. Tra gli spettatori illustri figurava il presidente Donald Trump, tifoso dei Knicks, la cui presenza è stata accolta da fischi al momento dell'inno nazionale.

La partita si è rivelata combattuta e a lungo in equilibrio. A fare la differenza è stata la prestazione dominante del francese Victor Wembanyama, che ha guidato gli Spurs con 32 punti, 8 rimbalzi e 6 assist.

Stephon Castle ha contribuito con 23 punti. Per i Knicks, Jalen Brunson ha trascinato i suoi con 32 punti, supportato da OG Anunoby che ne ha realizzati 28. Nonostante un iniziale svantaggio di sette punti all'intervallo, gli Spurs hanno saputo reagire prontamente, annullando lo svantaggio e respingendo ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Questa vittoria ha permesso ai San Antonio Spurs di accorciare le distanze nella serie, portando il punteggio sull'1-2 dopo le due sconfitte iniziali.

Wembanyama nella storia delle Finals

A soli 22 anni e 158 giorni, Victor Wembanyama ha iscritto il suo nome nella storia delle Finals NBA, diventando il terzo giocatore più giovane di sempre a realizzare una partita da almeno 30 punti.

Prima di lui, solo Alvan Adams e Magic Johnson erano riusciti in tale impresa a un'età inferiore.

La serie si riapre: reazione Spurs e prospettive

La presenza del presidente Donald Trump sugli spalti del Madison Square Garden, tornato a ospitare le Finals NBA dopo ventisette anni, non è stata sufficiente a dare la spinta decisiva ai New York Knicks, che hanno così mancato l'opportunità di portarsi a un passo dal titolo. L'atmosfera elettrica e il sostegno del pubblico hanno accompagnato la squadra di casa fino all'ultimo possesso, ma la determinazione degli Spurs ha prevalso. La vittoria di San Antonio ha interrotto una striscia di 46 giorni senza sconfitte per i Knicks, che nei turni precedenti avevano superato Atlanta, Philadelphia e Cleveland.

Gli Spurs hanno dimostrato grande capacità di gestione della pressione, mantenendo la lucidità nei momenti cruciali. Lo stesso Wembanyama ha commentato la difficoltà di giocare in trasferta, affermando: “Qui sembra di giocare cinque contro sei. Si vede davvero di che pasta sono fatte le squadre”.

Con la serie ora sull'1-2, la posta in gioco per gara-4 è altissima. Gli Spurs hanno mantenuto vive le loro speranze, considerando che nessuna squadra nella storia delle Finals NBA è mai riuscita a rimontare da uno svantaggio di 0-3. La prossima sfida sarà cruciale per le sorti del campionato.