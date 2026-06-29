Il primo giorno del tabellone principale di Wimbledon ha visto la sua celebre coda riempirsi di migliaia di appassionati. Circa 10.000 persone hanno affollato il parco nella speranza di ottenere un ambito biglietto per il Centre Court, dando vita a un'atmosfera festosa fin dalle prime ore del mattino.

La fila si è animata con tifosi vestiti in modo creativo, come gigantesche palline da tennis, mentre altri sorseggiavano champagne davanti alle tende o si godevano l'energia sui prati. L'amministratrice delegata dell’All England Lawn Tennis & Croquet Club, Sally Bolton, ha confermato il picco di popolarità: “La coda era davvero affollata questa mattina.

C’erano circa 10.000 persone verso le 8:30. Stiamo già dicendo alle persone che, se non sono ancora partite, di non mettersi in viaggio perché la coda è praticamente piena”. Bolton ha evidenziato come il fenomeno stia vivendo un momento di massimo interesse.

Un'esperienza tra attesa e convivialità

Molti partecipanti avevano iniziato a campeggiare già dalla domenica, trasformando l'area in un vero e proprio accampamento con tende e picnic improvvisati. Tra i presenti, alcuni si sono distinti per l'abbigliamento colorato e i giochi spontanei. Tom Spencer, ad esempio, ha scelto di celebrare il proprio compleanno proprio in coda, coinvolgendo amici e parenti in un festeggiamento con cappellini e pizza d’asporto.

“Era l’occasione perfetta per riunire tutti”, ha raccontato, descrivendo l'esperienza come un modo originale e quasi gratuito per campeggiare a Londra.

L'evento ha attratto appassionati da tutta Europa, come Hannah Turcinova, studentessa arrivata dalla Repubblica Ceca. Giunta al parco già nel pomeriggio di domenica per assicurarsi un posto, ha osservato: “Pensavamo di essere tra i primi, ma c’era già molta gente. È stata comunque un’esperienza piacevole, tutti sono gentili e rispettano il proprio turno”.

Logistica e imprevisti climatici

Nonostante la recente ondata di caldo, la notte tra domenica e lunedì ha riservato temperature più fresche del previsto, scendendo sotto i 20 gradi. Questa variazione climatica ha colto di sorpresa alcuni campeggiatori; Jeremy Mangalindan, ad esempio, ha ammesso di non aver portato un maglione e di aver sentito freddo durante le ore notturne.

L’organizzazione ha gestito l'afflusso svegliando i presenti alle 5 del mattino per consentire lo smontaggio delle tende e un accesso ordinato ai cancelli.

La coda di Wimbledon si conferma così un rito collettivo irrinunciabile, un mix di attese, convivialità e piccoli disagi, ma soprattutto di grande entusiasmo e profonda passione per il tennis, in attesa di assistere ai match del torneo più iconico dell’anno.