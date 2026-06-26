Il torneo di Wimbledon 2026 si preannuncia aperto e imprevedibile nel tabellone femminile. Dopo mesi di dominio di Aryna Sabalenka ed Elena Rybakina, la situazione è mutata, lasciando spazio a nuove protagoniste. Sabalenka, reduce da sconfitte pesanti, e Rybakina, campionessa a Wimbledon nel 2022, hanno mostrato difficoltà sull’erba. Anche Coco Gauff, dopo l'uscita al Roland Garros, ha faticato nel suo unico match sull’erba.

La campionessa in carica, Iga Swiatek, arriva a Londra senza vittorie sull’erba in questa stagione, avendo perso l’unico match pochi giorni fa.

Anche Mirra Andreeva, vincitrice del Roland Garros, ha perso nettamente il suo unico match sull’erba a Bad Homburg. Questo contesto di incertezza rende il torneo privo di una favorita netta, come confermato dalle quote.

Un campo di outsider pronte a sorprendere

La breve stagione sull’erba rende difficile trarre conclusioni sulla forma. Tuttavia, Jessica Pegula e Linda Noskova, finaliste a Berlino, sembrano aver trovato un buon ritmo sull’erba. Donna Vekic, vincitrice al Queen’s Club, arriva a Wimbledon come testa di serie numero 31 e rappresenta una delle possibili sorprese, in un torneo che ha spesso visto nuove campionesse.

Il gruppo delle outsider è ampio: tra le non teste di serie spiccano nomi come Jelena Ostapenko, Barbora Krejcikova, Nikola Bartunkova, Katie Boulter, Maja Chwalinska e Karolina Pliskova, tutte pronte a sfruttare eventuali passi falsi.

Da segnalare il ritorno di Serena Williams, sette volte vincitrice, che attirerà l'attenzione nel suo tentativo di tornare protagonista.

Le principali favorite e le potenziali rivelazioni

Secondo le ultime previsioni, Aryna Sabalenka è la principale favorita, seguita da Elena Rybakina, Mirra Andreeva, Iga Swiatek e Coco Gauff. Tra le outsider figurano Emma Raducanu, Linda Noskova, Naomi Osaka e Karolina Muchova. Maja Chwalinska, reduce da una sorprendente finale al Roland Garros, è una delle potenziali rivelazioni, con una quota molto alta.

Il torneo femminile di Wimbledon 2026 si conferma aperto e imprevedibile. In un contesto di poche certezze e molte sorprese, l'attesa è per nuovi colpi di scena e la possibilità che una nuova campionessa iscriva il suo nome nell’albo d’oro dello Slam londinese.