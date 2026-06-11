Il torneo di Wimbledon 2026 annuncia un incremento senza precedenti del montepremi complessivo, raggiungendo la cifra record di 64,2 milioni di sterline. Questo aumento del 20% rispetto all'edizione 2025 è il maggiore incremento annuale nella storia di Wimbledon. La decisione risponde alle pressanti richieste di maggiori introiti dai tennisti.

Premi e attenzione ai giocatori

I vincitori dei tornei di singolare maschile e femminile si aggiudicheranno 3,6 milioni di sterline ciascuno. I premi per i partecipanti al primo turno sono stati fissati a 80.000 sterline, con un aumento del 21%.

Deborah Jevans, presidente dell'All England Club, ha dichiarato: "Spero che i giocatori accoglieranno questo aumento. Daremo sempre priorità ai giocatori, tramite premi, investimenti e servizi".

Gli incontri tra la direttrice del torneo, Sally Bolton, e Larry Scott, rappresentante dei giocatori, al Roland-Garros, hanno confermato l'attenzione alle richieste economiche. Jevans ha spiegato: "Ci siamo incontrati a Parigi per parlare e scambiarci email".

Contesto delle richieste e premi di qualificazione

Il recente Roland-Garros ha evidenziato le istanze dei tennisti per una maggiore quota dei ricavi, con conferenze stampa interrotte e minacce di boicottaggio. Wimbledon ha valutato attentamente ogni fase del torneo, inclusi i turni di qualificazione, per garantire un aumento equo dei premi, con un incremento del 25% per il tabellone di qualificazione.

La decisione di Wimbledon si inserisce nella crescente sensibilità verso le richieste dei giocatori per una distribuzione più equa dei proventi dai Grand Slam. L'aumento del montepremi è una risposta concreta, riaffermando l'impegno a mantenere il torneo tra i più prestigiosi e remunerativi.