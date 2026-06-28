L'erba di Wimbledon si prepara a ospitare un confronto inedito nel tabellone principale del singolare femminile. Lunedì 29 giugno, con inizio previsto per le ore 10:00, i campi dell'All England Club vedranno sfidarsi la thailandese Mananchaya Sawangkaew e la polacca Maja Chwalinska. Il match mette di fronte due atlete con percorsi e posizioni in classifica differenti, ma unite dalla determinazione a lasciare il segno sul palcoscenico più importante del tennis mondiale. Per Chwalinska, forte della sua classifica, è un'occasione per confermare il proprio status; per Sawangkaew, proveniente dalle qualificazioni, è la chance di firmare un'impresa e guadagnare punti fondamentali per la sua scalata.

La superficie veloce di Londra aggiunge un ulteriore elemento di incertezza a una sfida che promette spettacolo.

Chwalinska favorita, ma Sawangkaew non parte battuta

Le quote internazionali delineano un match potenzialmente equilibrato, con una leggera preferenza per la giocatrice polacca. La vittoria di Maja Chwalinska è quotata a 1.83, mentre il successo di Mananchaya Sawangkaew si attesta su 1.90. Questa discrepanza è giustificata dalla differenza di ranking e dall'esperienza di Chwalinska nei tornei importanti. Nonostante Sawangkaew abbia dimostrato di sapersi adattare alla superficie vincendo un match nelle qualificazioni, gli analisti pesano maggiormente la caratura della polacca. Il pronostico pende verso Chwalinska, considerata più abituata a gestire la pressione di un Grande Slam.

Tuttavia, la vicinanza delle quote suggerisce che la partita è tutt'altro che scontata e che la thailandese ha le carte in regola per impensierire l'avversaria.

Sawangkaew, il servizio è un punto interrogativo

Osservando i dati statistici, emergono profili differenti. Mananchaya Sawangkaew arriva a questo appuntamento dopo aver superato Anouk Koevermans in tre set sull'erba di Wimbledon. I suoi 4 ace sono stati parzialmente vanificati da 8 doppi falli, un dato allarmante. Con una percentuale del 63% di prime palle in campo e solo il 52% di punti vinti con la seconda di servizio, la sua battuta appare come un fondamentale attaccabile. Il rapporto tra colpi vincenti (15) ed errori non forzati (28) è negativo, segnale di un gioco rischioso non sempre efficace.

Chwalinska, solidità e aggressività controllata

Diametralmente opposto il quadro di Maja Chwalinska, che ha disputato il suo ultimo incontro sulla terra rossa del Roland Garros, vincendo in due set contro Diana Shnaider. Le sue statistiche sono state impressionanti: una solida prima di servizio al 71% con il 65% di punti vinti, e un controllo degli scambi, come testimonia il bilancio tra vincenti (32) ed errori gratuiti (17). Ha limitato i doppi falli a 4. Un dato rilevante in ottica Wimbledon è la sua efficacia a rete, con il 71% di punti conquistati. Se la polacca riuscirà a trasferire questa solidità e questa aggressività controllata sull'erba, potrà disporre di un vantaggio tattico e tecnico importante.

Ranking e precedenti: un divario abissale

Il divario tra le due giocatrici è abissale se si analizza la classifica mondiale WTA. Maja Chwalinska occupa la posizione numero 21, un piazzamento che la inserisce nell'élite del tennis femminile, forte dei suoi 1996 punti. La sua classifica è frutto di una continuità di risultati ad altissimo livello. Mananchaya Sawangkaew, invece, si trova al numero 164, con 462 punti. Per lei, Wimbledon rappresenta una vetrina fondamentale per tentare la scalata verso la top 100. Al momento, entrambe le atlete mantengono una posizione stabile in classifica. Un fattore cruciale è che questo sarà il primo incontro in assoluto tra la polacca e la thailandese; non esistono precedenti, un elemento che aggiunge imprevedibilità alla partita.

L'enorme differenza in termini di classifica e l'assenza di precedenti rendono questo confronto un classico "Davide contro Golia", dove l'esperienza di Chwalinska si scontra con l'entusiasmo di Sawangkaew.

L'esito di questo incontro avrà un peso specifico diverso per le due contendenti. Per Maja Chwalinska, una vittoria rappresenterebbe il naturale proseguimento del suo cammino in un torneo del Grande Slam. Per Mananchaya Sawangkaew, al contrario, superare il turno avrebbe il sapore dell'impresa: battere una giocatrice così quotata sull'erba di Wimbledon le darebbe punti preziosi e visibilità incalcolabile per il futuro della sua carriera. La partita si preannuncia come un affascinante scontro di stili e ambizioni, dove la solidità di Chwalinska sarà messa alla prova dalla voglia di sorprendere di Sawangkaew.