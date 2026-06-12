Il torneo di Wimbledon ha stabilito un nuovo record storico per il suo montepremi, che nell'edizione 2026 raggiungerà la cifra di 64,2 milioni di sterline, equivalenti a circa 85,6 milioni di dollari. Questo rappresenta un incremento significativo di 10,7 milioni di sterline rispetto all'anno precedente, pari a un aumento del 20%, il più consistente mai registrato nella storia della prestigiosa manifestazione. I vincitori dei singolari maschile e femminile si aggiudicheranno ciascuno 3,6 milioni di sterline, mentre i finalisti riceveranno 1,8 milioni di sterline.

L'annuncio è stato accolto con favore dai principali giocatori dei circuiti ATP e WTA, che lo hanno definito un "passo avanti autentico e significativo" e un "segnale concreto di intenti". Tuttavia, gli atleti hanno prontamente sottolineato come l'incremento del montepremi, pur essendo "sinceramente accolto", non risolva ancora le "questioni strutturali" relative alla ripartizione dei ricavi, sollevate da oltre un anno. La loro posizione è chiara: "Il nostro obiettivo non è ridurre il successo del torneo, ma garantire che la crescita continui a beneficiare in modo equo tutti coloro che contribuiscono".

La richiesta di una ripartizione equa e trasparente

I tennisti hanno evidenziato una discrepanza nella quota di ricavi destinata ai premi rispetto al passato.

Hanno infatti calcolato che nel 2015 la percentuale dei ricavi totali devoluta ai giocatori ammontava al 14,9%, mentre per il 2026, nonostante il montepremi record, tale quota si attesta al 14,4% dei ricavi previsti, stimati in 444,8 milioni di sterline. Hanno rimarcato: "Il contesto è importante. In dieci anni, i ricavi sono cresciuti di circa 280 milioni di sterline, ma la quota destinata ai premi non ha seguito lo stesso ritmo". Questa analisi suggerisce che la compensazione per i giocatori è cresciuta a un ritmo significativamente inferiore rispetto ai ricavi complessivi del torneo.

Tra le principali richieste avanzate dagli atleti figurano l'istituzione di un fondo per il benessere dei giocatori, volto a coprire aspetti cruciali come la salute a lungo termine, le pensioni e le tutele per la maternità.

Inoltre, sollecitano l'adozione di una formula di ripartizione dei ricavi che sia equa e trasparente, garantendo che la crescita di Wimbledon (e degli altri Grand Slam) si traduca automaticamente in un beneficio condiviso per i giocatori. Infine, propongono la creazione di un consiglio dei giocatori, per assicurare loro una voce significativa nelle decisioni che li riguardano direttamente.

Il dibattito sui ricavi e le reazioni del settore

L'annuncio di questo montepremi record si inserisce in un periodo di crescente pressione da parte dei giocatori, che chiedono una maggiore partecipazione ai ricavi generati dai tornei del Grande Slam. Recentemente, si sono registrati episodi come la riduzione delle obbligazioni mediatiche dei tennisti al Roland Garros e persino minacce di boicottaggio, tutte legate a questioni economiche e alla distribuzione dei proventi.

La presidente dell'All England Club, Debbie Jevans, ha commentato l'aumento definendolo "una cifra significativa" e ha espresso l'auspicio che i giocatori accolgano positivamente questa novità.

Il dibattito sulla distribuzione dei ricavi e sulle condizioni contrattuali dei giocatori rimane, pertanto, un tema centrale nel panorama del tennis internazionale. Wimbledon, con questa mossa, si conferma un punto di riferimento non solo per la sua tradizione sportiva, ma anche come laboratorio per il confronto tra le consolidate pratiche organizzative e le nuove esigenze di equità e trasparenza avanzate dagli atleti.