Il numero uno al mondo e campione in carica, Jannik Sinner, ha debuttato a Wimbledon 2026 contro il serbo Miomir Kecmanovic. L'incontro, sul prestigioso Centrale, ha segnato il ritorno ufficiale di Sinner dopo la delusione del Roland Garros. Le prime fasi hanno mostrato grande equilibrio iniziale, con entrambi i tennisti capaci di mantenere il servizio per i primi otto game del primo set.

La svolta nel primo set è arrivata nel nono game: Kecmanovic ha conquistato il primo break, aggiudicandosi la frazione contro il favorito italiano. La reazione pronta di Sinner si è vista nel secondo set: l'azzurro ha ottenuto un break, mantenendo il vantaggio grazie a una solida prestazione al servizio.

Nonostante il tentativo di rientro del serbo, con due game consecutivi, Sinner ha gestito la pressione. Dopo aver risposto con un ace al primo ace di Kecmanovic, l'altoatesino ha chiuso il secondo set, ristabilendo la parità.

L'andamento del match: equilibrio e risposte

L'inizio del terzo set ha visto Kecmanovic partire con determinazione, tenendo il turno di battuta e portandosi subito in vantaggio di un game. La risposta di Sinner è stata altrettanto decisa: il campione in carica ha mantenuto il servizio nel game successivo, riportando il punteggio in parità. Il confronto si è confermato estremamente equilibrato, caratterizzato da scambi intensi e precisione. L'andamento della partita ha messo in luce la determinazione di Sinner nel difendere il suo titolo e la capacità di Kecmanovic di mettere in difficoltà il numero uno al mondo, rendendo ogni punto una vera battaglia.

I precedenti e il percorso dei protagonisti

L'incontro tra Jannik Sinner e Miomir Kecmanovic è stata la quinta sfida a livello ATP. I precedenti vedono l'italiano in netto vantaggio (4-0). I due si erano già incrociati a Wimbledon nel 2024, con Sinner che si impose in tre set. Per il percorso recente, il serbo arrivava dopo l'eliminazione ai quarti di finale all'ATP 250 di Maiorca. Sinner, invece, aveva optato per una preparazione più cauta, non disputando tornei ufficiali su erba prima di Wimbledon, limitandosi a un match di esibizione contro Norrie. L'evento, trasmesso in diretta televisiva e streaming, ha confermato l'attenzione mediatica per il debutto del campione in carica a Wimbledon.