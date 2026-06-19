World Aquatics ha delineato una strategia ambiziosa per il 2026, focalizzata sull'incremento dei premi in denaro destinati agli atleti e sul rafforzamento del Fondo di compensazione post-carriera. L'obiettivo primario è garantire un sostegno economico significativo agli sportivi non solo durante la loro attività agonistica, ma anche nella delicata fase di transizione successiva al ritiro dalle competizioni.

Incentivi economici: più premi per la stagione 2026

Nel corso del 2025, World Aquatics ha già dimostrato un notevole impegno finanziario, distribuendo complessivamente 10,7 milioni di dollari in premi.

Di questa somma, oltre sei milioni di dollari sono stati specificamente allocati per i Mondiali di Singapore 2025, un evento che ha rappresentato un punto di riferimento per l'entità dei riconoscimenti monetari. Per la stagione 2026, la federazione internazionale ha ulteriormente affinato la struttura dei premi, ideata per permettere agli atleti di conseguire guadagni consistenti. Questo sarà possibile grazie a una distribuzione più articolata e continuativa dei compensi, sia negli eventi della Coppa del Mondo sia durante i Campionati Mondiali, assicurando così un flusso di entrate più stabile e significativo nell'arco dell'intera stagione agonistica.

Il Fondo di compensazione per il post-carriera: un supporto concreto

Un pilastro fondamentale di questa iniziativa è il Fondo di compensazione post-carriera, introdotto e presentato dal presidente Husain Al Musallam in occasione del Congresso di Singapore 2025. Questo fondo ha ricevuto un investimento iniziale di 10 milioni di dollari, a testimonianza dell'importanza attribuita al benessere degli atleti anche dopo la fine della loro carriera sportiva. Il meccanismo prevede l'erogazione di un pagamento una tantum agli atleti al momento del loro ritiro. L'ammontare di tale contributo viene calcolato sulla base di due fattori principali: la partecipazione costante agli eventi organizzati da World Aquatics durante la loro carriera e i contributi derivanti dai premi vinti.

I criteri di ammissibilità variano a seconda della disciplina, ma in generale, gli atleti saranno considerati idonei dopo aver preso parte ad almeno l'80% degli eventi organizzati dalla federazione in un periodo di quattro anni. È chiaro che una maggiore partecipazione agli eventi di World Aquatics si tradurrà in un contributo più elevato, fornendo un supporto più robusto per la transizione post-carriera.

I premi distribuiti nel 2025: un'edizione da record

Entrando nel dettaglio dei riconoscimenti economici, nel 2025 sono stati distribuiti 10,13 milioni di dollari in premi tra tutte le discipline acquatiche. In particolare, 6,1 milioni di dollari sono stati assegnati durante i Mondiali di Singapore 2025.

Questa cifra ha reso l'edizione di Singapore l'evento più ricco di sempre in termini di premi monetari, sottolineando l'impegno di World Aquatics nel valorizzare economicamente le prestazioni degli atleti di punta.