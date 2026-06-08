Le nuove classifiche WTA post-Roland Garros vedono Maja Chwalinska come protagonista indiscussa, autrice di un balzo straordinario che l'ha proiettata tra le migliori del circuito. La ventiquattrenne polacca, partita dalle qualificazioni, ha scalato ben 93 posizioni, raggiungendo il suo nuovo record personale al numero 21 del ranking mondiale. Un risultato eccezionale, considerando che prima del torneo parigino Chwalinska non aveva mai superato il numero 113 della classifica.

La sua corsa fino alla finale del prestigioso torneo francese rappresenta uno degli exploit più notevoli degli ultimi anni.

Chwalinska è diventata, infatti, la seconda qualificata nell’era Open a raggiungere la finale di un torneo del Grande Slam, un’impresa riuscita in precedenza solo a Emma Raducanu agli US Open 2021. Nel suo percorso trionfale, la tennista polacca ha ottenuto cinque vittorie contro giocatrici classificate tra le prime cinquanta del mondo, affermandosi come una delle rivelazioni della stagione.

Altri movimenti significativi nel ranking WTA

L'aggiornamento delle classifiche non ha premiato solo Chwalinska. Anche Marta Kostyuk ha vissuto una settimana da ricordare, raggiungendo le semifinali a Parigi. L'ucraina ha guadagnato tre posizioni, stabilendo il suo record personale al dodicesimo posto. La connazionale Oleksandra Oliynykova ha anch'essa raggiunto il suo best ranking, posizionandosi al numero 51.

La francese Diane Parry, grazie al raggiungimento degli ottavi di finale, ha compiuto un salto di 37 posizioni, attestandosi al numero 55 e avvicinandosi al suo massimo storico.

Tra le altre tenniste in evidenza, Diana Shnaider è rientrata tra le prime venti del mondo, salendo dalla posizione 23 alla 16, mentre Anna Kalinskaya ha recuperato terreno, tornando nella top 20 dopo un periodo di assenza. Petra Marcinko ha fatto il suo ingresso per la prima volta tra le prime cinquanta, passando dal 51° al 50° posto. Similmente, Alina Korneeva ha debuttato nella top 100, balzando dalla posizione 117 alla 96. Alexandra Eala, vincitrice del suo secondo titolo WTA 125 a Birmingham, ha scalato quattro posizioni, raggiungendo il numero 33.

Dinamismo del circuito femminile: nuovi balzi in classifica

Il Roland Garros ha confermato la capacità dei grandi tornei di ridefinire le gerarchie. L'exploit di Chwalinska la rende la seconda giocatrice in questa stagione a passare da fuori la top 100 alla top 50 in una sola settimana, un'impresa precedentemente realizzata da Sara Bejlek. Anche altre atlete hanno compiuto progressi notevoli: Wang Xiyu è risalita fino al numero 100 dopo un lungo stop per infortunio, mentre Jil Teichmann è passata da oltre la 170esima posizione alla 131. Solana Sierra ha raggiunto il numero 56, segnando un significativo miglioramento.

Il circuito WTA 125, svoltosi durante la settimana del Roland Garros, ha visto emergere nuove promesse.

Nikola Bartunkova ha scalato otto posizioni, raggiungendo il suo career-high al numero 61. Maria Timofeeva è tornata al suo record personale di numero 93, mentre Darja Semenistaja è salita al numero 102. Sara Sorribes Tormo ed Elina Avanesyan hanno guadagnato rispettivamente 57 e 40 posizioni. Leyre Romero Gormaz ha conquistato il suo primo titolo WTA 125, salendo al numero 149, e Tyra Caterina Grant ha raggiunto il numero 157.

Questi movimenti testimoniano la grande dinamicità del circuito femminile, dove ogni settimana può riservare sorprese e lanciare nuove protagoniste. La stagione, dopo il Roland Garros, si preannuncia ancora più aperta e ricca di spunti, con molte giocatrici pronte a scalare ulteriormente le classifiche.