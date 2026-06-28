Il mercato della Major League Baseball è in fermento per una possibile operazione che vedrebbe Hunter Goodman, talentuoso catcher dei Colorado Rockies, trasferirsi ai New York Yankees. Goodman, ventiseienne e già All-Star, è considerato un pezzo pregiato, ma i Rockies, nonostante la loro posizione di fanalino di coda nella NL West, sembrano intenzionati a trattenerlo come perno della loro ricostruzione.

I Colorado Rockies, attualmente ultimi nella NL West, si trovano di fronte a una potenziale rivoluzione in vista della prossima finestra di mercato.

Goodman, in corsa per una seconda convocazione All-Star, sta vivendo una stagione da protagonista, con numeri che lo pongono tra i leader della National League per fuoricampo. Il giocatore, sotto contratto fino al 2029, rappresenta una pedina fondamentale, e i Rockies, pur nella prospettiva di una ricostruzione, valutano con attenzione il suo futuro, poiché una sua partenza significherebbe rinunciare a uno dei pochi punti fermi della rosa.

Yankees: l'interesse per Goodman e la proposta di scambio

I New York Yankees sarebbero pronti a mettere sul piatto diversi giovani talenti per assicurarsi Goodman. Tra i nomi circolati figurano il lanciatore Ben Hess, il giovane esterno Spencer Jones e Luis Gil, già premiato come Rookie of the Year nell’American League nel 2024.

L’obiettivo dei Bronx Bombers sarebbe quello di rafforzare il reparto dei catcher, attualmente in difficoltà con Austin Wells, e aggiungere un battitore destro di potenza per bilanciare la formazione, soprattutto in considerazione delle frequenti assenze di Giancarlo Stanton e Aaron Judge.

Goodman, con i suoi venticinque fuoricampo e una media OPS di .854, rappresenterebbe una soluzione a lungo termine per New York, che punta a mantenere alta la competitività in vista dei playoff. Il giocatore, però, è noto anche per l’alto numero di strikeout, aspetto che i tecnici Yankees sperano di migliorare. Dal punto di vista difensivo, Goodman si conferma affidabile, elemento non scontato per un catcher con simili doti offensive.

La posizione dei Rockies: Goodman resta un punto fermo

Nonostante le offerte, la posizione dei Rockies appare cauta. Il club considera Goodman un elemento centrale per il futuro e, secondo le informazioni disponibili, non avrebbe intenzione di cederlo in questa sessione di mercato. Il catcher, infatti, è reduce da una stagione da trentuno fuoricampo e sta ulteriormente migliorando le sue statistiche, con ventuno home run in sessantanove partite e una percentuale OPS di .858. La dirigenza di Colorado vede in Goodman il perno su cui costruire la squadra dei prossimi anni, anche per la rarità di catcher con simili capacità offensive.

La scelta di trattenere Goodman, nonostante le possibili offerte vantaggiose, conferma la volontà dei Rockies di puntare su un progetto di ricostruzione che abbia solide basi.

Questa strategia si inserisce in un contesto dove la priorità è individuare i giocatori su cui fondare il futuro. Goodman, con i suoi numeri in costante crescita e la giovane età, rappresenta un profilo raro nel panorama MLB, soprattutto per una franchigia che fatica a trovare continuità. La decisione di non cederlo, almeno per ora, sottolinea l’importanza di avere punti di riferimento solidi durante una fase di transizione. Il mercato resta comunque aperto e la situazione potrebbe evolvere, ma al momento la permanenza di Goodman a Denver sembra la strada più probabile.