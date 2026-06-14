L'erba di Halle, in Germania, si prepara a ospitare uno degli incontri più attesi del primo turno del torneo ATP 500: la sfida tra il tedesco Alexander Zverev e il ceco Vit Kopriva. Il match, valido per i sedicesimi di finale, è in programma per lunedì 15 giugno. Si tratta del primo appuntamento ufficiale della stagione su erba per entrambi i giocatori, un momento cruciale per testare l'adattamento dalla terra battuta a una superficie molto più rapida e imprevedibile. Per Zverev, testa di serie del torneo e idolo di casa, l'obiettivo è iniziare con il piede giusto la marcia di avvicinamento a Wimbledon.

Per Kopriva, invece, rappresenta una vetrina prestigiosa e l'occasione di misurarsi contro uno dei migliori giocatori del mondo, cercando un'impresa che avrebbe del clamoroso.

Zverev nettamente favorito contro Kopriva

Analizzando le quote proposte dai principali bookmaker, il verdetto è unanime: Alexander Zverev è il favoritissimo per la vittoria. Le probabilità riflettono il divario tecnico e di classifica tra i due atleti. 10Bet quota la vittoria del tedesco a 1.05, mentre un successo di Kopriva è pagato 9.00. WilliamHill offre Zverev a 1.05 e Kopriva a 10.00. Betfair propone il successo di Zverev a 1.08 e quello di Kopriva a 8.00. Il pronostico appare scontato. Zverev non solo è atteso alla vittoria, ma ci si aspetta che possa chiudere la pratica in due set.

L'unica incognita potrebbe essere rappresentata dal primo match stagionale su erba, ma la superiorità tecnica del tedesco dovrebbe essere sufficiente per superare l'ostacolo.

Statistiche a confronto: Zverev domina

Le statistiche degli ultimi incontri offrono un quadro chiaro dello stato di forma dei due giocatori. Alexander Zverev arriva dalla semifinale del Roland Garros, dove ha mostrato un tennis solido e potente. Nel suo ultimo match vinto contro Jakub Mensik, il tedesco ha messo a segno 8 ace contro 2 doppi falli, servendo con il 75% di prime palle. I punti vinti con la prima di servizio sono stati il 79%, un'arma che sull'erba di Halle diventerà ancora più letale. Con un bilancio positivo tra vincenti (42) ed errori non forzati (37) e una straordinaria capacità di salvare palle break (3 su 4 concesse), Zverev ha dimostrato solidità, vincendo il 95% dei suoi turni di servizio.

Vit Kopriva è reduce da una sconfitta al quinto set al secondo turno del Roland Garros contro Martin Landaluce. Le sue statistiche evidenziano difficoltà, a partire dal rapporto tra vincenti (35) ed errori gratuiti (51). Il servizio è stato meno incisivo, con una percentuale di prime del 61% e solo il 46% di punti vinti con la seconda. Ha salvato appena 2 delle 10 palle break concesse, una statistica che contro un giocatore aggressivo in risposta come Zverev potrebbe costargli molto cara.

Ranking e precedenti: un abisso tra i due

La classifica mondiale ATP fotografa la differenza di caratura tra i due contendenti. Alexander Zverev occupa stabilmente la terza posizione del ranking con 7305 punti.

Vit Kopriva si trova alla posizione numero 65, con 856 punti. Il suo ranking è in ascesa, segno di una crescita costante che lo ha portato a entrare tra i primi cento giocatori del mondo, ma il gap con l'avversario rimane abissale. Questo incontro rappresenta il primo confronto diretto tra i due tennisti; non esistono precedenti. Zverev dovrà studiare un avversario nuovo, mentre Kopriva scenderà in campo senza la pressione psicologica di passate sconfitte. Tuttavia, il divario in termini di esperienza, potenza e abitudine a giocare match di alto livello pende in maniera schiacciante dalla parte del giocatore tedesco. L'erba di Halle sarà il palcoscenico inedito di questo scontro.

Il passaggio dalla terra rossa all'erba è un momento delicato, ma per un giocatore con le caratteristiche di Zverev potrebbe tradursi in un vantaggio immediato.

Il suo servizio devastante e i suoi colpi piatti e potenti si adattano magnificamente a una superficie veloce che premia chi prende l'iniziativa. Per Kopriva, la sfida sarà quella di non farsi travolgere dalla potenza del tedesco, cercando di variare il gioco e di approfittare di ogni minima incertezza dell'avversario. Dovrà servire con percentuali altissime e sperare che la transizione all'erba sia più complessa del previsto per il suo rivale. L'esito appare segnato, ma nel tennis, specialmente al primo turno di un torneo su una superficie così particolare, ogni partita inizia da zero a zero.