Alexander Zverev affronterà Yannick Hanfmann negli ottavi di finale dell'ATP 500 di Halle. Il match, in programma giovedì 18 giugno, vedrà contrapposti due connazionali sul prestigioso erba del Terra Wortmann Open. Zverev, testa di serie del torneo, cercherà di confermare il suo status di élite, mentre Hanfmann sogna l'impresa per dare una svolta alla sua stagione.

Zverev nettamente favorito nel derby tedesco

Le agenzie di scommesse indicano Alexander Zverev come favorito assoluto. Le quote proposte dai principali bookmaker confermano un netto divario: 1.08 per Zverev contro 7.00 per Hanfmann su 10Bet.

WilliamHill propone 1.08 per Zverev e 7.50 per Hanfmann, mentre Betfair offre 1.13 per il numero 3 del mondo e 6.25 per il suo avversario. Queste cifre riflettono la differenza di ranking e l'esperienza di Zverev ai massimi livelli.

Analisi delle prestazioni nel primo turno

Nel primo turno, Alexander Zverev ha sconfitto Vit Kopriva in tre set (6-3, 4-6, 6-2). Nonostante un set perso, Zverev ha messo a segno 16 ace con un solo doppio fallo, mantenendo il 71% di prime palle in campo e vincendo l'81% dei punti sulla prima e il 59% sulla seconda. Ha convertito solo 3 break su 14 (21%), un dato da migliorare.

Yannick Hanfmann ha invece superato Joao Fonseca con un doppio 6-2. Con il 73% di prime palle, Hanfmann ha ottenuto l'88% dei punti, ma ha vinto solo il 42% sulla seconda.

Non ha concesso palle break e ha convertito 4 delle 9 a sua disposizione (44%), dimostrando grande efficienza.

Confronto di ranking e precedenti

Alexander Zverev è numero 3 del ranking ATP con 7190 punti. Yannick Hanfmann occupa la posizione numero 59 con 915 punti. La differenza di oltre 50 posizioni e 6000 punti evidenzia la diversa caratura dei due atleti. Zverev compete per la vittoria nei tornei più importanti, mentre Hanfmann mira a consolidarsi tra i primi 50. La pressione è tutta sulle spalle del giocatore più blasonato, che gioca in casa.

La superficie erbosa potrebbe favorire chi è più incisivo al servizio e aggressivo in risposta. Per Hanfmann, questa è un'occasione d'oro senza nulla da perdere.

Per Zverev, è un test per le sue ambizioni sull'erba e per gestire la pressione del pubblico. La chiave del match sarà la capacità di Zverev di neutralizzare il servizio di Hanfmann e attaccare la sua seconda, sfruttando la superiorità fisica e tecnica.