Alexander Zverev ha scritto una nuova pagina nella storia del tennis, aggiudicandosi il suo primo titolo Slam al Roland Garros. Il tennista tedesco, testa di serie numero due, ha superato l’italiano Flavio Cobolli in una finale combattuta e ricca di emozioni, chiusa con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4, 6-7(5), 6-1. Sul campo centrale di Parigi, Zverev si è imposto dopo cinque set, mostrando determinazione e lucidità nei momenti decisivi.

Il match ha visto Zverev partire forte, ma Cobolli, dopo un avvio nervoso, è riuscito a rientrare, aggiudicandosi il secondo set e portando la sfida al tie-break nel quarto.

Nel set decisivo, il tedesco ha ritrovato il suo miglior tennis, chiudendo l'incontro. Zverev si è lasciato andare a una lunga esultanza disteso sulla terra rossa, consapevole di aver raggiunto un traguardo inseguito per oltre dieci anni.

Un trionfo storico per il tennis tedesco

Con questa vittoria, Alexander Zverev diventa il primo tedesco a conquistare il titolo maschile del Roland Garros nell’era Open. Il successo interrompe un digiuno di trent’anni per il tennis tedesco nei tornei del Grande Slam: l’ultimo era stato Boris Becker, vincitore degli Australian Open nel 1996. Per Zverev si tratta del venticinquesimo titolo in carriera, ma il primo a livello Slam, dopo tre finali perse, tra cui quella dolorosa contro Carlos Alcaraz a Parigi nel 2024.

La finale contro Flavio Cobolli ha rappresentato anche una rivincita personale per Zverev. In stagione, il tedesco aveva subito sei sconfitte contro tennisti italiani, inclusa una netta contro Jannik Sinner nella finale di Madrid e una contro Cobolli nella semifinale di Monaco. Il percorso verso il titolo è stato quindi un riscatto contro avversari che lo avevano spesso messo in difficoltà.

Cobolli protagonista di una stagione in crescita

Flavio Cobolli, protagonista di una stagione in grande ascesa, ha dimostrato carattere e qualità anche nella finale di Parigi. Dopo aver superato Jaume Munar in rimonta nella semifinale di Davis Cup, Cobolli ha saputo reagire a unavvio difficile contro Zverev, portando il match al quinto set e confermando di essere una realtà consolidata del tennis internazionale.

Il giovane italiano, pur non conquistando il titolo, esce dal torneo con la consapevolezza di poter competere ai massimi livelli.

Il Roland Garros 2026 si chiude così con un nuovo nome nell’albo d’oro e con la conferma di una generazione di tennisti in grado di scrivere pagine importanti della storia di questo sport.