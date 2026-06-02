Alexander Zverev ha centrato un traguardo significativo al Roland Garros, qualificandosi per la quinta volta alle semifinali nelle ultime sei edizioni del prestigioso torneo parigino. Il tennista tedesco, seconda testa di serie, ha superato con una prestazione convincente il diciannovenne spagnolo Rafael Jódar sul campo Philippe-Chatrier. La vittoria è arrivata con il punteggio di 7-6(3), 6-1, 6-3, al termine di un incontro durato due ore e venticinque minuti, caratterizzato da un finale di grande intensità e da un’esecuzione tecnica di alto livello.

La reazione di Zverev e la sua forza mentale

Nonostante un avvio incerto nel primo set, che lo ha visto in svantaggio per 2-5, Zverev ha dimostrato una notevole capacità di reazione e una solida concentrazione. Il tedesco ha saputo imporsi grazie a un servizio estremamente efficace, con l’ottanta per cento di prime palle in campo, sette ace e nessun doppio fallo. Ha inoltre annullato cinque delle sei palle break concesse, evidenziando la sua resilienza nei momenti chiave. L'incontro si è svolto sotto il tetto retrattile, con condizioni meteorologiche avverse che includevano pioggia e grandine, ma Zverev ha mantenuto il controllo, chiudendo il primo parziale al tie-break e dominando nettamente i successivi due set.

Obiettivi ambiziosi e determinazione

Al termine della partita, Zverev ha espresso chiaramente le sue ambizioni: “Voglio continuare, ovviamente. Voglio rimanere nel torneo. Voglio vincere le partite che mi aspettano: questo è il mio obiettivo, la mia meta. Oggi è stato un test molto difficile contro un ottimo giocatore. Certo, sono felice di essere in semifinale, per ora è tutto.” Questa dichiarazione sottolinea la sua ferma determinazione a proseguire il cammino nel torneo e a puntare al titolo. Per Zverev, si tratta dell'undicesima semifinale raggiunta in un torneo del Grande Slam, un risultato che conferma la sua costante presenza ai vertici del tennis mondiale.

I prossimi ostacoli sulla strada verso la finale

Il prossimo avversario di Zverev sarà il vincitore del match tra il ceco Jakub Mensik, ventiseiesima testa di serie, e il brasiliano Joao Fonseca, ventottesimo. Zverev vanta un bilancio positivo di 1-0 contro entrambi i potenziali sfidanti. In particolare, ha già affrontato e battuto Fonseca con il punteggio di 7-5, 6-7(3), 6-3 nei quarti di finale del Rolex Monte-Carlo Masters ad aprile, dimostrando di conoscere bene le caratteristiche del giovane talento brasiliano.

La performance di Jódar e la superiorità di Zverev

Rafael Jódar ha ceduto alla superiorità di Zverev in un match che ha rappresentato per lui il primo quarto di finale in uno Slam. Nonostante l’eliminazione, il giovane spagnolo ha mostrato carattere e un notevole potenziale, elementi che fanno ben sperare per il suo futuro nel circuito.

Zverev, dal canto suo, ha confermato la sua superiorità tecnica e tattica, dominando l'incontro con colpi vincenti precisi e imponendo il proprio ritmo di gioco sul campo, dimostrando ancora una volta di essere un contendente serio per la vittoria finale.