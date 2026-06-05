Alexander Zverev è il primo finalista del Roland Garros. Il tennista tedesco, attualmente numero tre del ranking mondiale, ha dimostrato la sua superiorità superando il ceco Jakub Mensik, numero ventisette ATP, in quattro set. Il punteggio finale di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 testimonia una sfida combattuta sulla terra rossa di Parigi, dove Zverev ha confermato il suo status di favorito con solidità e determinazione.

L'incontro ha visto Zverev prendere un netto vantaggio nei primi due parziali, mostrando un tennis aggressivo e preciso. Mensik, tuttavia, non si è arreso e ha saputo reagire con orgoglio nel terzo set, riuscendo a conquistarlo dopo una breve interruzione dovuta a un medical timeout.

Nonostante il momentaneo calo, Zverev ha prontamente ritrovato il suo ritmo nel quarto set, chiudendo la partita e garantendosi l'accesso alla prestigiosa finale.

Quarta finale Slam per Zverev

Questa vittoria segna per Zverev la sua quarta finale in un torneo del Grande Slam. Il campione tedesco aveva già raggiunto l'atto conclusivo in altre tre occasioni: una volta al Roland Garros, una agli US Open e una agli Australian Open. Tuttavia, finora non è riuscito a conquistare il titolo, perdendo tutte e tre le finali precedentemente disputate nei tornei maggiori del circuito.

Il prossimo e cruciale appuntamento per Zverev è fissato per domenica, quando scenderà in campo per la finale. Il suo avversario sarà il vincente della sfida tutta italiana tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.

Zverev partirà con i favori del pronostico, forte della sua vasta esperienza a questi livelli e del percorso impeccabile mostrato durante l'intero torneo parigino.

La semifinale: un test di maturità

Zverev, con i suoi ventinove anni, ha saputo gestire con grande maturità i momenti più delicati della semifinale, in particolare dopo la reazione di Mensik. Il giovane ceco, appena ventenne, ha cercato di riaprire il match con giocate di qualità, ma la maggiore esperienza del tennista tedesco si è rivelata decisiva nei frangenti cruciali. La semifinale si è svolta in un'atmosfera di grande attesa, con il pubblico parigino che ha potuto godere di una sfida intensa e ricca di colpi di scena.

La finale del Roland Garros vedrà dunque Zverev affrontare un tennista italiano, con l'opportunità di conquistare il suo primo titolo Slam dopo tre tentativi infruttuosi.

L'esito della semifinale tra Arnaldi e Cobolli definirà il nome dello sfidante, mentre Alexander Zverev si prepara a vivere un'altra giornata da protagonista assoluto sul prestigioso palcoscenico del tennis mondiale, con l'obiettivo di scrivere una nuova pagina della sua carriera.