I tennisti sardi si sono distinti con ottimi risultati nella seconda giornata dei Campionati Italiani di Seconda Categoria, in corso di svolgimento al Tennis Club Cagliari. L'evento, che si tiene sui campi del circolo di Monte Urpinu, ha visto gli atleti isolani contendersi l'accesso al tabellone principale del torneo che assegna lo scudetto nazionale.

Le prestazioni dei tennisti sardi

Tra i protagonisti, Samuele Porcu, portacolori del circolo ospitante, ha esordito in maniera convincente superando il napoletano Franco Ciafardini con un doppio 6-2.

Anche Mattia Secci, rappresentante del Quattro Mori, ha mostrato determinazione, vincendo in rimonta contro il perugino Tommaso Clementini con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2. Un'altra vittoria netta è stata quella di Riccardo Ciulli, anch'egli del Quattro Mori, che ha avuto la meglio sul napoletano Pietro Monfrecola (classifica 2.8) con un perentorio doppio 6-0. Non da meno Cristian Pilia dello Sporting Club Quartu, che ha superato Giuseppe Pazzi del TC Vomero con un doppio 6-4. Successo anche per Daniel Frasconi del TC Terranova Olbia, che si è imposto su Antonio Di Giacomo del TC Napoli per 7-5, 6-3. Infine, Tommaso Nurra, dello Sporting Quartu, ha passato il turno in due set (doppio 6-4) contro Andrea Meneschincheri del Canottieri Roma.

Prossime sfide e il montepremi in palio

La giornata di domani sarà cruciale al TC Cagliari per la definizione dei dieci posti disponibili nel tabellone principale. A partire da lunedì, i Campionati Italiani entreranno nella loro fase più calda con l'arrivo dei principali favoriti. Tra questi, spicca il nome del campione in carica Alessandro Ingarao, considerato l'uomo da battere. Il torneo mette in palio lo scudetto sia nel singolare che nel doppio, oltre a un montepremi complessivo di 13mila euro. La finale è attesa per sabato 25 luglio.

Il contesto del torneo e i protagonisti attesi

I Campionati Italiani di Seconda Categoria rappresentano un appuntamento di grande rilievo nel panorama tennistico nazionale, offrendo un'importante vetrina per atleti da ogni regione.

L'edizione attuale ha preso il via il 17 luglio 2026 con le prime partite di qualificazione, seguite da quattordici incontri programmati per la giornata successiva. L'obiettivo primario per tutti i partecipanti in questa fase è l'accesso al main draw, che sarà determinato domenica con i set decisivi. Da lunedì, i grandi nomi del torneo, inclusi i big come il siracusano Alessandro Ingarao, che ha dominato le ultime quattro edizioni, scenderanno in campo. Ingarao, che nei mesi scorsi ha avuto anche l'opportunità di allenarsi come sparring partner con il numero uno al mondo Jannik Sinner, è ancora una volta il tennista da battere.