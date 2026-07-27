Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha espresso il suo profondo sconcerto per l'atteggiamento del presidente della Figc, Giovanni Malagò. Abete ha criticato la reticenza di Malagò nel "non fare nomi" in merito alla complessa crisi scaturita dalla mancata nomina di Andrea Pirlo a commissario tecnico della Nazionale. Con un tono che suggerisce una rassegnazione di fronte a dinamiche ricorrenti, Abete ha sottolineato: «siamo abituati a certe situazioni», evidenziando una frustrazione per le consuete problematiche del sistema calcistico italiano.

La vicenda Pirlo e lo stallo per il CT

La situazione di crisi è emersa con forza dopo il naufragio della candidatura di Andrea Pirlo alla guida della Nazionale. Questa battuta d'arresto è stata in parte determinata dal coinvolgimento dell'allenatore con Fonbet, un'agenzia russa di scommesse. Il ministro dello Sport, Andrea Abodi, aveva pubblicamente definito l'accaduto una «brutta figura» da sanare al più presto. A tale affermazione, Malagò aveva replicato con una domanda retorica: «Bisogna vedere chi l'ha fatta», assicurando al contempo che «a breve arriverà un nome» per il ruolo di commissario tecnico. Ogni decisione definitiva è stata rimandata al consiglio federale, atteso per il giorno successivo, mantenendo così lo stato di incertezza.

Le critiche di Abete e le dinamiche del calcio

Le parole di Abete hanno evidenziato una chiara critica alla gestione della crisi. La sua sorpresa per la mancata chiarezza di Malagò nel nominare i responsabili o le cause della situazione è stata palpabile. L'affermazione «siamo abituati a certe situazioni» non è solo una constatazione, ma un'espressione di profonda insoddisazione per le dinamiche che si ripetono nel calcio italiano. Queste dinamiche sono spesso caratterizzate da una scarsa trasparenza, dove le responsabilità tendono a rimanere indefinite e le decisioni importanti vengono procrastinate, alimentando un senso di stallo e incertezza che danneggia l'immagine del movimento calcistico nazionale.

Tensioni interne e la governance del calcio italiano

La crisi relativa alla scelta del commissario tecnico ha portato alla luce tensioni interne significative all'interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio (Figc). Ha inoltre messo in evidenza una gestione poco trasparente delle nomine tecniche, generando un acceso dibattito pubblico. In questo contesto, il ruolo del direttore tecnico è stato oggetto di discussione, con il nome di Paolo Maldini che è circolato come possibile figura di riferimento, sebbene senza alcuna conferma ufficiale. L'intera vicenda ha sollevato seri interrogativi sulla governance del calcio italiano e sulla sua effettiva capacità di affrontare e risolvere con rapidità e chiarezza le situazioni di crisi, compromettendo la fiducia e la stabilità del sistema.