Il presidente della Lega Nazionale Dilettanti, Giancarlo Abete, ha espresso il suo sconcerto per la crisi che ha travolto il progetto della Nazionale, a seguito delle dimissioni di Paolo Maldini e dell’advisor Leonardo. "Non siamo abituati a certe situazioni. Ma siamo tutti persone adulte e dobbiamo riprendere il filo di questo discorso", ha dichiarato Abete uscendo dalla sede della Figc, apprendendo dell'addio "nel finale della riunione delle componenti, da notizie dei media".

Il crollo del progetto Maldini-Leonardo

Il progetto per la nuova Nazionale italiana, incentrato su figure come Paolo Maldini, Leonardo, Andrea Pirlo e Giovanni Malagò, è già naufragato.

La crisi è esplosa con il caso dell'ex allenatore della Juventus, Andrea Pirlo, per il suo legame con un'agenzia di scommesse russa e il suo annuncio di non voler guidare la selezione azzurra. Queste circostanze hanno portato alle dimissioni del direttore tecnico e dell'advisor, lasciando un vuoto dirigenziale.

Abete ha sottolineato la rapidità degli eventi: "Fino a 45 minuti fa pensavamo alle alternative volute dal dt e dall’advisor. Ora dobbiamo ripartire da un progetto serio". Ha ricordato che Maldini aveva parlato di un impegno di "otto-dieci anni", ma "sono passati quattro giorni. Sono cortocircuiti che possono capitare", mostrando la fragilità delle aspettative.

Le reazioni di Simonelli e l'incerto futuro azzurro

Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha commentato la situazione: "Sorpreso? Direi di no. Maldini aveva scelto Pirlo, che però non sarà il ct". Con rammarico ha aggiunto: "Mi spiace perché era una grande scelta quella di Maldini, una persona di valore, e avrei gradito, per il calcio, che fosse ancora a bordo". Anche Simonelli ha confermato che "non abbiamo fatto nomi" per il nuovo commissario tecnico della Nazionale.

Abete ha poi chiarito che la situazione impone una scelta: "O il presidente individua il ct o riprende il percorso di individuazione del dt. Ma ad ora non si è fatto nessun nome", ha concluso, evidenziando l'incertezza sui ruoli chiave.

Il caso Pirlo e le dimissioni

La crisi è scaturita dall'esclusione di Andrea Pirlo dalla guida della Nazionale, a causa del suo ruolo di ambasciatore per Fonbet, un'agenzia di scommesse russa, in un delicato contesto politico e normativo. Ciò ha innescato le dimissioni di Maldini e Leonardo, appena sedici giorni dopo la nomina, lasciando la federazione in profonda instabilità.