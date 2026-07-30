Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato un significativo piano di investimenti a sostegno dell’impiantistica sportiva e degli spazi educativi in Italia. L'annuncio è avvenuto a margine di un sopralluogo presso il cantiere dello stadio 'Franco Fanuzzi' di Brindisi, impianto strategico per i Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Alla visita hanno partecipato anche il deputato Mauro D’Attis, il prefetto Guido Aprea e il sindaco Giuseppe Marchionna.

Al centro delle nuove iniziative, un bando da 50 milioni di euro sarà pubblicato dal Dipartimento per lo Sport, specificamente destinato agli oratori nazionali.

L'obiettivo primario è "ripristinare la centralità della funzione educativa", con una particolare sensibilità nella selezione delle domande provenienti dalle aree che necessitano di maggiore sostegno sociale attraverso un'offerta oratoriale e sportiva.

Questo avviso pubblico, che segue la firma del Protocollo d’intesa tra il ministro Abodi e il presidente della CEI, Cardinale Matteo Maria Zuppi, sarà finanziato tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. È prevista una quota di compartecipazione del 15% da parte dei beneficiari. Le risorse saranno impiegate per la realizzazione di nuovi playground, la riqualificazione di impianti sportivi esistenti e l’allestimento di spazi polifunzionali dedicati ad attività sportive, ludiche e ricreative all’interno degli oratori situati nelle aree urbane più fragili.

L’iniziativa mira a valorizzare il ruolo degli oratori come presìdi educativi e sociali, fondamentali nel contrasto alla dispersione scolastica e al disagio giovanile.

Le candidature per il bando potranno essere presentate dalle Diocesi, dagli Istituti Religiosi e dalle loro Province, nonché da enti ecclesiastici a essi collegati, attraverso una piattaforma dedicata. Il periodo per la presentazione delle domande va dal 16 luglio al 16 ottobre 2026.

Investimenti per le palestre scolastiche

Oltre al sostegno per gli oratori, il ministro Abodi ha richiamato l'attenzione sugli investimenti già programmati per le palestre scolastiche. Ha evidenziato l'aggiunta di "ulteriori risorse", segnalando in particolare il miliardo di euro mobilitato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

Il governo sta lavorando con Comuni e Province per garantire un utilizzo efficace di questi fondi.

L'obiettivo generale è dare un nuovo impulso a oratori, palestre e impianti sportivi, rafforzando il valore educativo e sociale dello sport, considerato uno strumento indispensabile per contrastare la sedentarietà e il disagio giovanile. Abodi ha infine rimarcato il clima di collaborazione istituzionale che caratterizza l'organizzazione dei Giochi del Mediterraneo, sottolineando l'impegno governativo a lasciare un'eredità duratura in termini di infrastrutture sportive e opportunità per le nuove generazioni.