Il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha chiarito che lo stadio Flaminio non sarà incluso tra gli impianti destinati alle gare di Euro 2032, ma potrà essere utilizzato per le sessioni di allenamento. La dichiarazione, rilasciata durante una conferenza stampa sullo stadio della Roma, ha visto Abodi affermare che il Flaminio “non rientrerà nella lista degli stadi di gara per Euro 2032, ma può rientrare in quella degli allenamenti”. Il ministro ha inoltre espresso l’intenzione di trovare una soluzione per l'impianto “a prescindere dal torneo”, valorizzandolo oltre la manifestazione europea.

La selezione degli stadi e il piano infrastrutturale

Riguardo alla scelta dei cinque stadi da comunicare all’UEFA, Abodi ha precisato che spetterà alla Figc, sottolineando il proprio ruolo di coordinamento con il presidente del Consiglio e la volontà di consegnare “soluzioni che vanno oltre le esigenze di Euro 2032”. Questa posizione si inserisce in un quadro più ampio di rinnovamento delle infrastrutture sportive legato all’organizzazione di Euro 2032. Il ruolo della Figc nella selezione degli stadi evidenzia la distinzione tra competenze istituzionali e operative nella preparazione del torneo. In precedenti interventi, Abodi aveva già sottolineato l’importanza di ammodernare gli impianti sportivi italiani, con l’obiettivo di avviare cinque o sei cantieri entro fine anno, grazie a investimenti prevalentemente privati.

Ha ribadito che il commissario straordinario per gli stadi opera nel rispetto delle norme, non come un “libera tutti”, ed ha evidenziato l’importanza di recuperare strutture degradate come il Flaminio, se vi sono soggetti in grado di farlo.