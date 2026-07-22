Il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, ha annunciato un investimento record di 1,7 miliardi di euro per l’impiantistica sportiva pubblica. Questa cifra, la più alta mai mobilitata nella storia repubblicana, evidenzia la scelta politica di investire in luoghi che favoriscano l'incontro, la pratica sportiva e il senso di comunità tra i giovani. L’annuncio coincide con la pubblicazione delle graduatorie provvisorie dell’avviso “Sport e Periferie 2026”, che stanzia 100 milioni di euro per nuovi impianti e la riqualificazione di quelli esistenti.

Abodi ha sottolineato come il crescente disagio giovanile richieda una risposta corale e multidisciplinare. L'investimento nelle infrastrutture sportive assume un ruolo cruciale per la promozione della socialità e dell'inclusione. I 1,7 miliardi di euro complessivi, mobilitati dal Governo, rafforzano l'impegno a sostenere lo sport come veicolo di crescita e benessere per tutti.

Il Bando "Sport e Periferie 2026": Dettagli e Interventi

L’avviso “Sport e Periferie 2026” destina 100 milioni di euro (30 milioni per nuovi impianti e 70 milioni per la rigenerazione di strutture esistenti) ai Comuni italiani, offrendo soluzioni differenziate. Il cofinanziamento richiesto è almeno il 15% del contributo se superiore a 1.000.000 euro, e almeno il 10% se pari o inferiore.

Le domande si presentano esclusivamente tramite piattaforma dedicata, dal 4 al 25 giugno 2026. Gli interventi finanziabili includono: realizzazione di palazzetti polivalenti, demolizione e ricostruzione di impianti, messa in sicurezza, abbattimento barriere architettoniche, adeguamento antisismico, fornitura attrezzature, efficientamento energetico e messa a norma.

Valore Strategico dello Sport per la Comunità

Le infrastrutture sportive sono considerate essenziali per l'attuazione del diritto alla pratica sportiva, come sancito dalla Costituzione. Il Governo attribuisce valore strategico al miglioramento dell’impiantistica sportiva quale strumento di promozione della socialità e della coesione nelle comunità, con particolare attenzione alle aree più disagiate.

Questa strategia, di cui “Sport e Periferie 2026” è parte integrante, mira a valorizzare i talenti, la competitività sportiva e il benessere psicofisico dei cittadini, confermando il sostegno allo sport come motore primario di inclusione e crescita sociale.