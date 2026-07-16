L'ACC ha introdotto una nuova politica di spareggio per la determinazione delle squadre finaliste del suo campionato di football, una mossa che segue le intense polemiche scaturite dalla scorsa stagione. La modifica, presentata durante i media days della conference, intende risolvere le criticità emerse da un caotico spareggio a cinque squadre. In quella circostanza, la squadra di Duke era riuscita ad accedere alla finale e a conquistare il titolo, superando Miami nonostante quest'ultima avesse un record complessivo superiore.

Il nuovo regolamento stabilisce una chiara gerarchia nei criteri di selezione.

Inizialmente, viene data priorità ai risultati degli scontri diretti tra le squadre coinvolte. Qualora questo primo criterio non fosse sufficiente a sciogliere la parità e a individuare la finalista, si ricorre a un “Team Success Ranking”, un indice analitico fornito da SportSource Analytics, che ricorda il sistema KenPom impiegato nel mondo del basket. Solo come ultima risorsa, in caso di persistente parità, la decisione finale sarà affidata a un sorteggio gestito direttamente dal commissioner dell'ACC.

Il nodo della trasparenza nel ranking

Nonostante l'intento di migliorare il sistema, la scelta di affidarsi a un ranking analitico come il “Team Success Ranking” solleva comunque nuove perplessità.

La formula che ne determina i valori è infatti proprietaria e non pubblica, il che rende estremamente difficile per i tifosi e gli addetti ai lavori comprenderne appieno i meccanismi di calcolo e, di conseguenza, verificarne l'equità. Sebbene la conference abbia evidenziato che questa metodologia consente di disporre di una classifica aggiornata già nel weekend, evitando di attendere i ranking ufficiali del College Football Playoff, la mancanza di trasparenza intrinseca al sistema potrebbe facilmente alimentare ulteriori controversie.

L'ACC ha altresì specificato che, in virtù del passaggio a un calendario di nove partite di conference per alcune squadre, nessuna formazione sarà ingiustamente avvantaggiata o penalizzata.

Tuttavia, questa dichiarazione appare ambigua e potenzialmente problematica. La conference, infatti, considera equivalenti record come 7-1 e 7-2, o 8-0 e 8-1, senza operare alcuna distinzione tra le squadre che hanno disputato un numero differente di incontri. Questa impostazione potrebbe generare nuove e accese discussioni, in particolare qualora si verificassero esclusioni eccellenti dalla finale a causa di tale interpretazione dei risultati.

Il precedente controverso e le sfide future

La pressante esigenza di riformare il sistema di spareggio è scaturita direttamente dal caso della stagione precedente, quando ben cinque squadre avevano concluso il campionato con lo stesso record di 6-2 all'interno dell'ACC.

In quella circostanza, Duke, pur avendo il bilancio peggiore negli scontri diretti tra le formazioni a pari merito, era riuscita ad accedere alla finale grazie al vecchio criterio, che si basava sulla percentuale di vittorie complessiva degli avversari affrontati. Sebbene il nuovo regolamento sia stato concepito per prevenire il ripetersi di situazioni analoghe, la peculiare struttura della conference, composta da 17 squadre, e la persistente differenza nel numero di partite disputate da ciascuna, mantengono elevato il rischio di nuovi casi controversi. Diversi osservatori hanno già evidenziato come, fin dalla prossima stagione, almeno un allenatore dell'ACC potrebbe trovarsi a contestare aspramente il sistema, qualora la propria squadra venisse esclusa dalla finale a favore di una rivale con un record apparentemente meno brillante, ma avvantaggiata dal ranking analitico.