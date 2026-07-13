Il team dell'Aeronautica Militare, composto da Giancarlo Simeoli, Niccolò Bertola e Giovanni Bannetta a bordo dei monotipi Bénéteau Figaro 3, ha trionfato nella sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour – il Giro dell'Italia a Vela. La prestigiosa manifestazione è stata organizzata da Difesa Servizi S.p.A., in collaborazione con la Marina Militare e SSI Sport & Events.

L'equipaggio dell'Aeronautica ha conquistato il primo posto nella classifica generale, precedendo il team della Guardia di Finanza, classificatosi al secondo posto, e la squadra inglese del Flushing Sailing Club, che ha ottenuto la terza posizione.

Oltre alla vittoria assoluta, l'Aeronautica Militare si è aggiudicata anche il Trofeo Vespucci, riconoscimento riservato esclusivamente ai team delle Forze Armate partecipanti alla regata. "Questo è il quinto anno in cui partecipiamo e finalmente siamo riusciti a vincere la classifica overall dei team", hanno commentato i vincitori, evidenziando le difficili condizioni meteo incontrate durante la competizione, con alternanza di caldo, poco vento e raffiche che hanno raggiunto i 28 nodi nell'ultima tappa.

Un'edizione combattuta: tappe e numeri

La sesta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour si è conclusa a Genova dopo un totale di 344 ore di navigazione d'altura, coprendo un percorso di 1.250 miglia.

La regata si è articolata in nove intense tappe: Venezia, Cattolica, Vieste, Taranto, Siracusa, Tropea, Napoli, Portoferraio e Genova. Le frazioni considerate più impegnative dall'equipaggio vincitore sono state quelle da Siracusa a Tropea e l'ultima, da Portoferraio a Genova, rivelatesi decisive per l'assegnazione del titolo.

Il Marina Militare Nastro Rosa Tour, ormai una regata di respiro internazionale, ha registrato una significativa partecipazione di atleti provenienti da diversi paesi. Il successo della manifestazione è stato amplificato anche dall'interesse del pubblico e dalle numerose iniziative collaterali. Tra queste, spiccano il Villaggio della Vela e i workshop dedicati al "Progetto Giovani", con incontri divulgativi sulla sicurezza in mare e sulla tutela dell'ambiente marino, organizzati in collaborazione con la Capitaneria di Porto di Portoferraio.

Valori e prospettive del Tour

Il Capo di Stato Maggiore della Marina Militare, Ammiraglio di Squadra Giuseppe Berutti Bergotto, ha sottolineato l'importanza dell'evento: "Il Marina Militare Nastro Rosa Tour rappresenta molto più di una competizione velica: è un viaggio attraverso l'Italia che racconta il mare come patrimonio di identità, di valori e di futuro. Eventi come questo hanno il merito di trasmettere i valori fondanti della marineria italiana, spirito di sacrificio, responsabilità, disciplina e cultura della sicurezza, e di rafforzare la consapevolezza dell'importanza del mare per il nostro Paese".

Luca Andreoli, amministratore delegato di Difesa Servizi, ha evidenziato un bilancio "straordinariamente positivo" per questa sesta edizione, in continua crescita rispetto alle precedenti.

Il Tour si conferma non solo come piattaforma per la promozione della cultura del mare e dei valori della Marina Militare e dello sport, ma anche come un modo innovativo ed efficace di raccontare l'Italia.