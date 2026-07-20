Il tennista Carlos Alcaraz e l’attrice e modella sudcoreana Hoyeon sono stati i protagonisti della cerimonia di presentazione del trofeo della Coppa del Mondo FIFA. Il prestigioso premio, custodito in un elegante cofanetto Louis Vuitton, è stato mostrato sul campo dello stadio New York/New Jersey, poco prima della finale tra Spagna e Argentina.

Alcaraz e Hoyeon: Ambasciatori sul Campo

Alcaraz, noto per le sue imprese nei tornei del Grande Slam, ha presenziato all'evento nonostante fosse in fase di riabilitazione per un infortunio al polso destro, che lo ha tenuto fermo da aprile.

La sua presenza ha segnato una pausa nel recupero. Insieme a Hoyeon, entrambi ambasciatori Louis Vuitton, ha consegnato il trofeo ufficiale della FIFA. La cerimonia si è svolta in un'atmosfera di grande attesa, prima del fischio d'inizio della partita.

Il Contesto della Finale e il Tifo di Alcaraz

Durante la finale tra Spagna e Argentina, Alcaraz, grande tifoso della nazionale spagnola, aveva espresso il suo entusiasmo sui social dopo la semifinale con “Viva España!!!” e bandiere. In questo contesto, è stato riportato un commento di Garbiñe Muguruza, che ha sottolineato la delicatezza del recupero del suo infortunio al polso, auspicando un ritorno graduale e intelligente alle competizioni.

Il Cofanetto Louis Vuitton: Un Simbolo di Prestigio

Il cofanetto Louis Vuitton, custode del trofeo della Coppa del Mondo, è frutto di una tradizione consolidata: la Maison realizza queste custodie dal 2010. Il modello 2026 presenta il celebre motivo monogram, una "V" dorata che simboleggia “Victory” e “Vuitton”, con angoli rinforzati in ottone dorato. L'interno, foderato in pelle beige, include un patch che celebra la partnership tra Louis Vuitton e FIFA. Louis Vuitton, Official Supplier e Branded Licensee per la Coppa del Mondo 2026, consolida il suo ruolo nella cerimonia finale, dove il cofanetto è portato in campo da un ambasciatore del marchio e una leggenda FIFA.