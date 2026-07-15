Il tennista spagnolo Carlos Alcaraz si sta concedendo una pausa rigenerante e lussuosa lungo la suggestiva Costiera Amalfitana. Dopo quattro mesi di stop forzato a causa di un infortunio al polso destro, il campione ha scelto le acque cristalline tra Procida, Ischia e Capri per inaugurare il suo nuovo yacht, un'imbarcazione di circa 27 metri dal valore stimato intorno ai dieci milioni di euro. Questa vacanza è resa ancora più speciale dalla presenza di una misteriosa ragazza bionda, con cui Alcaraz è stato immortalato in momenti teneri e intimi.

Relax e Dolce Compagnia nel Golfo di Napoli

La crociera di Carlos Alcaraz nel Golfo di Napoli ha toccato alcune delle isole più affascinanti del Mediterraneo: Procida, Ischia e Capri. Le immagini esclusive, pubblicate dalla rivista spagnola Semana, ritraggono il tennista e la sua accompagnatrice in atteggiamenti affettuosi. Jorge Borrajo, direttore della pubblicazione, ha dettagliato la scena, parlando di “momenti teneri, carici, giochi…”, e precisando che a bordo dello yacht viaggiavano complessivamente tre coppie. L'identità della giovane donna bionda, tuttavia, rimane riservata.

Il Rientro Agonistico: Obiettivo Cincinnati

Questa parentesi di relax e recupero si inserisce in una strategia ben definita per il rientro in campo di Carlos Alcaraz.

Lo staff del tennista spagnolo mira a un ritorno graduale all'attività agonistica. Per tale ragione, il campione non parteciperà al Masters 1000 di Montreal, concentrando invece le sue energie sul prestigioso torneo di Cincinnati, in programma a metà agosto. C'è attesa per il via libera definitivo del medico Angel Ruiz-Cotorro, che potrebbe concedere l'autorizzazione alla ripresa degli allenamenti e delle competizioni già nel corso di questa settimana, un passo cruciale verso il suo ritorno sui campi da gioco.

Le Tappe della Vacanza e l'Affetto dei Fan

Le tappe della vacanza di Carlos Alcaraz hanno visto il tennista avvistato in diverse località, tra cui le incantevoli isole di Procida e Ischia.

Durante la sua permanenza, il campione ha cenato in ristoranti locali e si è goduto momenti di puro relax. Nonostante la ricerca di tranquillità, Alcaraz non si è sottratto all'affetto dei suoi ammiratori, concedendosi a numerosi selfie con i fan. Questi avvistamenti rafforzano il quadro di una vacanza dedicata al riposo e al recupero fisico, ma anche al contatto con la bellezza del paesaggio italiano e con il calore del pubblico.