Alexandra Eala ha scritto una pagina di storia sui prestigiosi campi in erba di Wimbledon, diventando la prima tennista filippina a qualificarsi per il terzo turno di uno Slam. Un traguardo raggiunto grazie a una straordinaria rimonta contro l'australiana Maya Joint, sconfitta con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-0 al termine di un incontro intenso e ricco di colpi di scena.

La partita, disputata sul Court 3, ha visto un caloroso sostegno del pubblico, con numerose bandiere filippine sventolate in onore di Eala. Nonostante un avvio in salita e la perdita del primo set, la giovane tennista ha dimostrato una determinazione incrollabile.

"Ho dovuto scavare a fondo, soprattutto dopo il primo set", ha affermato Eala, riconoscendo il merito all'avversaria: "Maya è partita fortissimo... Ho visto come ha giocato e penso che si sia comportata molto bene in quella situazione". La filipina, accreditata come testa di serie numero 29, ha saputo capitalizzare le opportunità, convertendo la sesta palla break per portarsi in vantaggio 2-1 nel secondo parziale e chiudendo l'incontro con una impressionante serie di otto giochi consecutivi, a testimonianza della sua crescente fiducia e superiorità.

La rimonta e la rivincita personale di Eala

L'incontro ha rappresentato un vero e proprio test di carattere per Eala, che ha saputo ribaltare una situazione inizialmente sfavorevole.

Dopo aver subito un break nel set d'apertura, la tennista filippina ha mantenuto la calma, dimostrando una notevole freddezza. La sua avversaria, Maya Joint, che l'anno precedente aveva avuto la meglio su Eala nella finale del Lexus Eastbourne Open, ha commesso ben 37 errori non forzati, a fronte dei soli 20 della filipina. Questa differenza ha permesso a Eala di creare numerose occasioni, concretizzando cinque delle 19 palle break ottenute. "Ho lavorato duramente, così come il mio team. Sento davvero che tutto questo sta dando i suoi frutti", ha dichiarato la giocatrice, sottolineando l'importanza del percorso intrapreso.

Questo successo assume un significato particolare, configurandosi come una dolce rivincita personale per Alexandra Eala.

Nella passata stagione, infatti, era stata proprio l'australiana Joint a sconfiggerla in una finale molto combattuta. Questa volta, la tennista filippina ha saputo gestire la pressione, mantenendo una lucidità esemplare e costruendo la sua vittoria con pazienza, punto dopo punto, fino a chiudere l'incontro in un'ora e cinquantasette minuti di gioco.

Le sfide future: singolare e doppio

Con la storica qualificazione al terzo turno, Eala si prepara ora ad affrontare un'ulteriore sfida di alto livello. Nel prossimo incontro, la tennista filippina incrocerà la racchetta con la vincente tra Karolina Pliskova e la numero tre del mondo, Iga Swiatek, prospettando un match di grande intensità. L'impegno di Alexandra Eala a Wimbledon non si limita però al singolare: è attesa anche nel torneo di doppio, dove formerà una promettente coppia con Nikola Bartunkova per affrontare il duo composto da Jelena Ostapenko e Sofia Kenin.

Il percorso di Alexandra Eala a Wimbledon non è solo un successo personale, ma un momento storico per l'intero movimento tennistico filippino. Questa prestazione conferma la costante crescita di una giovane atleta che, attraverso un impegno costante e una ferrea determinazione, sta progressivamente affermandosi sui più importanti palcoscenici internazionali, lasciando un'impronta significativa nel mondo del tennis.