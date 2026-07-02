Il futuro di Fernando Alonso in Formula 1 non sarà determinato dagli aggiornamenti che Aston Martin introdurrà prima della pausa estiva. Ha chiarito che il nuovo pacchetto tecnico, atteso per l'Ungheria, è importante, ma non l’unico elemento a influenzare la sua scelta di continuare la carriera oltre il 2026.

“Ci rifletterò durante la pausa estiva”, ha dichiarato Alonso. “Non posso dire che sia davvero collegato. Se la macchina sarà buona o meno, ci sono altri fattori. Magari sarà super competitiva, ma potrei sentire che lo sport stia andando nella direzione sbagliata”.

Il campione ha ribadito che la qualità della vettura è solo un aspetto, e la sua decisione terrà conto del contesto generale della Formula 1.

Gare future: esperienza diversa

Alonso ha evidenziato che le prossime due gare, dopo Silverstone, offriranno un’esperienza diversa. “Quest’anno sarà molto diverso e non divertente da guidare. Al simulatore sarà triste. Credo sia per piloti e spettatori”, ha aggiunto. Si riferiva alle sensazioni su piste storiche come Silverstone e Spa, che in passato esaltavano le monoposto ad effetto suolo.

La Aston Martin, reduce da una stagione difficile con un solo punto e piazzamenti nelle retrovie, punta molto sul pacchetto di aggiornamenti per il Gran Premio d’Ungheria.

Dopo la pausa estiva, Honda introdurrà un motore migliorato a Zandvoort, con l'obiettivo di rilanciare le ambizioni.

Decisione Alonso

Alonso ha confermato che la riflessione sul suo futuro proseguirà durante la pausa estiva, indicando la metà di agosto come momento simbolico per la decisione. “Come ho detto, ci rifletterò durante la pausa estiva, ma sì, non lo so. Non posso dire che sia davvero collegato”, ha ribadito. La scelta sarà personale e non legata esclusivamente alle prestazioni tecniche della vettura, mantenendo aperte tutte le possibilità per la sua carriera in Formula 1.