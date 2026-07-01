Il presidente del Circolo Remo e Vela Italia, Roberto Mezzaroma, ha ufficialmente annunciato la scelta dell'Immacolatella, nel cuore pulsante del porto di Napoli, come sede designata per l'attesissima America's Cup. L'annuncio, reso pubblico il primo luglio 2026, ha posto in evidenza l'importanza strategica e il profondo significato di questa decisione, non solo per la prestigiosa manifestazione velica di caratura mondiale, ma anche e soprattutto per la città partenopea e il suo inestimabile patrimonio storico e culturale, che verrà così ulteriormente valorizzato e portato alla ribalta internazionale.

L'Immacolatella: un simbolo di Napoli per l'America's Cup

La decisione di collocare la sede operativa e logistica della competizione velica internazionale proprio all'Immacolatella è stata presentata da Mezzaroma come una straordinaria opportunità di rilancio e valorizzazione per il capoluogo campano. "La nostra sede all'Immacolatella valorizza il patrimonio di Napoli", ha ribadito con enfasi il presidente, sottolineando come la location selezionata sia intrinsecamente e profondamente legata alla storia millenaria e all'identità autentica della città partenopea. L'Immacolatella, infatti, non è solo un'area portuale, ma rappresenta uno dei luoghi più iconici, riconoscibili e carichi di significato dell'intero porto di Napoli, un vero e proprio biglietto da visita storico.

La sua selezione come fulcro dell'evento velico mira a rafforzare ulteriormente il legame indissolubile tra la manifestazione sportiva di altissimo livello e la città che la ospita, ponendo in risalto le sue intrinseche bellezze, la sua ricca tradizione marittima e la sua capacità di accogliere eventi di risonanza globale.

Il Circolo Remo e Vela Italia: custode delle tradizioni nautiche e promotore dello sport

Il Circolo Remo e Vela Italia, un'istituzione di lunga e gloriosa tradizione fondata nel lontano 1889, si conferma come uno dei sodalizi sportivi più antichi, attivi e prestigiosi non solo di Napoli, ma dell'intero panorama sportivo nazionale. Il circolo si dedica con instancabile passione alla promozione e alla diffusione della pratica della vela e del canottaggio, organizzando con regolarità e successo regate di alto profilo e importanti manifestazioni sportive, sia a livello nazionale che internazionale, contribuendo così alla crescita del movimento nautico.

La decisione di eleggere l'Immacolatella come quartier generale per l'America's Cup si inserisce perfettamente nel solco delle attività che il circolo porta avanti da decenni per la valorizzazione del territorio campano e delle sue ricche tradizioni marinare, che rappresentano un pilastro dell'identità locale. Questa scelta strategica non solo consolida il ruolo centrale e propulsivo del Circolo Remo e Vela Italia nella promozione dello sport nautico e della cultura legata al mare a Napoli, ma ribadisce anche il suo impegno costante per l'eccellenza sportiva, la salvaguardia del patrimonio locale e la proiezione della città in un contesto internazionale di prestigio.