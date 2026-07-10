Manca esattamente un anno all'inizio della prossima edizione dell'America's Cup, l'appuntamento più prestigioso nel panorama della vela internazionale. Il team Luna Rossa Prada Pirelli si prepara con grande determinazione a questa sfida epocale, che si svolgerà nelle acque di Barcellona. L'attesa è palpabile, e l'evento di presentazione, tenutosi presso la storica sede del Circolo Remo e Vela Italia a Napoli, ha segnato un momento cruciale per la squadra italiana.

L'appello di Max Sirena e la preparazione del team

Durante la presentazione, il team director Max Sirena ha lanciato un accorato appello al pubblico e agli appassionati di vela: "Tifate per Luna Rossa".

Questo invito sottolinea l'importanza del supporto nazionale per una squadra che incarna l'eccellenza sportiva italiana. Sirena ha evidenziato l'intensa fase di allenamento che il team sta affrontando, una preparazione meticolosa volta a raggiungere la massima performance. La squadra è profondamente concentrata e animata da una forte motivazione, consapevole di dover affrontare i migliori team del mondo in una competizione che non ammette errori.

La posta in gioco è altissima, e ogni dettaglio è curato con la massima attenzione. L'obiettivo è presentarsi a Barcellona con una formazione solida e una strategia vincente, frutto di mesi di lavoro e dedizione. La determinazione di Luna Rossa Prada Pirelli è un elemento chiave in vista di questa sfida globale, dove l'esperienza e il talento dei singoli si fondono per creare un'unica, potente forza.

Barcellona: la cornice ideale per l'America's Cup

La scelta di Barcellona come sede ufficiale della prossima edizione dell'America's Cup non è casuale. La città catalana è riconosciuta a livello mondiale come un importante centro per la vela internazionale, dotata di infrastrutture all'avanguardia e di una profonda tradizione marittima. Le regate che si terranno nelle sue acque attireranno un'attenzione mediatica e un afflusso di appassionati senza precedenti, trasformando Barcellona nel cuore pulsante della vela mondiale per diverse settimane.

Il Circolo Remo e Vela Italia, che ha avuto l'onore di ospitare la presentazione ufficiale, rappresenta a sua volta un pilastro della vela italiana. Questo storico club è un punto di riferimento ineludibile per il movimento velico nazionale, simbolo di tradizione e passione per il mare.

La sua partecipazione all'evento sottolinea il legame profondo tra la storia della vela italiana e le ambizioni future di Luna Rossa.

La manifestazione vedrà la partecipazione di numerosi team provenienti da diverse nazioni, ognuno con l'ambizione di conquistare il prestigioso trofeo. Luna Rossa Prada Pirelli, forte della sua consolidata esperienza e del suo invidiabile palmarès, si pone come uno dei principali contendenti, puntando a essere protagonista assoluta in questa edizione dell'America's Cup e a portare in alto i colori dell'Italia.