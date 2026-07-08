Ruben Amorim, il neo allenatore del Milan, ha lanciato un messaggio inequivocabile sul futuro di Luka Modric: “Vogliamo Modric, spero di averlo tra qualche giorno”. Le parole, intrise di ottimismo, sono state pronunciate oggi, mercoledì otto luglio. Il tecnico portoghese ha espresso fiducia in un imminente inserimento del centrocampista croato nella rosa rossonera, rendendo l'attesa per l'arrivo di Modric più concreta e delineando le prime mosse strategiche del nuovo corso tecnico.

Le prime dichiarazioni del tecnico rossonero

L'affermazione di Amorim è giunta durante la sua prima conferenza stampa ufficiale da allenatore del Milan.

L'evento si è tenuto a Casa Milan nel pomeriggio di mercoledì otto luglio, con inizio previsto alle ore quindici, segnando il debutto formale del tecnico portoghese alla guida della squadra. In questa occasione, Amorim ha delineato le sue ambizioni e ha iniziato a svelare le sue intenzioni per il calciomercato, ponendo l'accento su un nome di grande risonanza internazionale come quello di Modric. La presentazione ha fornito le prime indicazioni sulla direzione che il club intende intraprendere sotto la sua guida.

Modric: un elemento chiave per il progetto

Le parole di Ruben Amorim chiariscono la centralità di Luka Modric nel suo progetto tecnico per il Milan. Il riferimento esplicito a un possibile arrivo “tra qualche giorno” suggerisce che la trattativa per portare il centrocampista a Milano è in fase avanzata e potrebbe concludersi a breve.

L'interesse per Modric evidenzia la volontà di Amorim di costruire una squadra competitiva e di esperienza per affrontare le sfide della prossima stagione. La sua presenza sarebbe un valore aggiunto in termini di qualità, leadership e visione di gioco per il centrocampo rossonero.

Il mercato del Milan e le trattative

Il nuovo corso del Milan, sotto la guida di Ruben Amorim, ha già mostrato un'intensa attività sul fronte del calciomercato. Il tecnico è sbarcato a Milano e ha subito iniziato a lavorare attivamente sulle trattative, dimostrando un coinvolgimento diretto nelle scelte per la rosa. Oltre a Modric, spicca l'interesse per il difensore Mario Gila. La sua partecipazione alle negoziazioni sottolinea la determinazione di Amorim a plasmare la squadra secondo le proprie idee.

La direzione sportiva del club, tramite Igli Tare, ha espresso fiducia nella permanenza di Modric, suggerendo che il centrocampista possa scegliere “con il cuore” di proseguire la sua avventura in rossonero. Questo rafforza l'idea di un forte legame tra il giocatore e il club, alimentando le speranze di una conclusione positiva della trattativa.