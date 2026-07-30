I Los Angeles Angels si apprestano a una radicale trasformazione del proprio roster, con la dirigenza intenzionata a rivoluzionare la squadra in vista della trade deadline della Major League Baseball, fissata per il 3 agosto. La nuova gestione, guidata dal general manager ad interim John Mozeliak, ha già avviato una serie di operazioni che preannunciano un profondo ricambio generazionale.

Tra le prime mosse significative, Mozeliak ha ceduto il ricevitore Logan O’Hoppe e il rilievo Chase Silseth ai Texas Rangers, aprendo la strada a ulteriori cessioni di giocatori chiave.

L’obiettivo dichiarato è quello di mettere sul mercato diversi profili di alto livello, sia tra i battitori che tra i lanciatori titolari, suscitando già l’interesse di numerose squadre.

I sei Angels più richiesti sul mercato

Il nome più appetibile e strategico è quello dello shortstop Zach Neto, considerato il principale asset della squadra. La sua combinazione di potenza, velocità e solidità difensiva in una posizione di grande valore, unita a un contratto economico fino al 2029, lo rende un pezzo pregiato per la ricostruzione del farm system. Neto è stato accostato a club di spicco come Red Sox, Phillies, Rays, Yankees, Braves e Brewers. Attualmente, guida la American League in strikeout, vantando già 19 fuoricampo, 14 basi rubate, un OPS di .757 e un wRC+ di 111.

Tra gli altri possibili partenti figurano il battitore designato Jorge Soler, il rilievo destro Kirby Yates, il mancino Brent Suter, l’esterno Jo Adell e il partente José Soriano. Soler, con un contratto in scadenza da 16 milioni di dollari, ha realizzato 12 fuoricampo e mantiene un OPS di .671, sebbene il suo contratto possa complicare gli scambi. Yates, a 39 anni, è tornato protagonista dopo una stagione difficile, con un’ERA di 3.76 e 35 strikeout in 26.1 inning, un whiff rate del 34.2% e un’ERA attesa di 3.32, rendendolo un rilievo di alto livello. Suter, lanciatore veterano con contratto in scadenza, ha un’ERA di 4.26 e 54 strikeout in 61.1 inning, potendo offrire valore come long reliever.

Adell, 27 anni e controllato per un altro anno, ha segnato 16 fuoricampo e mostra un OPS di .941 contro i lanciatori mancini, oltre a miglioramenti difensivi, attirando l’attenzione di squadre come Phillies, Rays, Astros e Padres. Soriano, partente di 27 anni con diversi anni di controllo rimanenti, ha un’ERA di 3.29 e 127 strikeout in 123 inning, distinguendosi per la capacità di colpire i battitori e mantenere contatti difficili, rendendolo un pezzo appetibile sul mercato.

Un cambio di rotta per la franchigia

La decisione di mettere sul mercato una combinazione così ampia di giocatori chiave indica la chiara volontà della dirigenza di avviare un vero e proprio rebuild, piuttosto che limitarsi a semplici operazioni di mercato.

Mozeliak ha sottolineato che il suo obiettivo principale è comprendere a fondo le dinamiche interne della squadra e valutare come migliorare la struttura organizzativa. “Non ancora, non credo di essere pronto a condividere pubblicamente una strategia precisa”, ha dichiarato Mozeliak, aggiungendo che gran parte del suo lavoro iniziale si è concentrato sulla conoscenza dello staff e sulla preparazione del Draft.

Il futuro degli Angels dipenderà dalla capacità di ottenere il massimo valore dalle possibili cessioni e di ricostruire un farm system competitivo, soprattutto puntando su giovani giocatori di posizione. La franchigia, attualmente quinta nella AL West con un record di 38-59, sembra orientata a una strategia di vendita, ma la portata delle operazioni dipenderà anche dalla valutazione delle risorse interne e dalla volontà di intraprendere un percorso di ricostruzione profonda.

Strategie e prospettive future

I principali asset degli Angels, come Zach Neto e José Soriano, sono sotto controllo contrattuale per diversi anni, il che potrebbe aumentare significativamente il valore delle eventuali contropartite. La dirigenza non ha ancora definito pubblicamente quanto sarà aggressiva sul mercato, ma Mozeliak ha evidenziato che uno degli obiettivi sarà rafforzare il reparto dei giocatori di posizione, dato che il farm system della squadra è attualmente più ricco di lanciatori. La scelta di puntare su giovani con più anni di controllo contrattuale potrebbe rappresentare la chiave per il rilancio della franchigia nei prossimi anni, segnando un netto distacco dalle politiche passate che hanno visto la squadra riluttante a un rebuild, specialmente con la presenza di superstar come Mike Trout.