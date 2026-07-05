Il comandante Augusto Angioletti, pilota del volo che riportò trionfalmente in Italia la nazionale campione del mondo, ha condiviso con profonda emozione il clima di festa vissuto a bordo del suo aereo. Ha descritto quel momento come un “onore e un privilegio”, un’esperienza indimenticabile che ha segnato la storia sportiva del Paese.

La gioia incontenibile a bordo

Angioletti ha rievocato scene memorabili del volo di rientro da Berlino, un vero e proprio tripudio di gioia e spontaneità. “Sul volo di rientro erano saltate le marcature: c’era Gattuso che tagliava i capelli a Pirlo, un avvicendamento continuo nel bagno, presidiato persino con un servizio di guardianìa”, ha raccontato il comandante, sottolineando l'atmosfera goliardica e liberatoria.

Ha evidenziato come quella fosse la festa di un gruppo formidabile, unito e coeso ben prima della vittoria, grazie alla sapiente guida del CT Marcello Lippi e all'esperienza dei senatori della squadra. Un'unione che, secondo Angioletti, era già consolidata e ha trovato la sua massima espressione nei festeggiamenti post-vittoria.

Un amuleto del destino

Il comandante ha definito quel momento un ricordo indelebile, frutto di una scommessa audace. La sua compagnia, Eurofly, era da poco diventata vettore ufficiale della nazionale, oltre che dei club milanesi e della Ferrari. “Non qualificandoci sarebbe stato un investimento perso, ma avevo fiducia perché l’Italia aveva sempre reso bene nei momenti di difficoltà, come nell’82”, ha spiegato Angioletti, rivelando la sua lungimiranza e la sua fede nel potenziale azzurro.

Questo legame speciale con la squadra si consolidò ulteriormente quando Angioletti ricordò la prima partita in cui trasportò gli azzurri: Italia-Slovenia a Palermo, nell’ottobre 2005, vinta per 1-0. In quell’occasione, Lippi gli disse: “comandante, ci ha portato bene”, e lui rispose con fiducia: “mister, vedrà che vi porteremo bene”. Da quel momento, Angioletti si sentì quasi un amuleto per la squadra, un portafortuna inseparabile.

Simboli e legami indissolubili

Un altro dettaglio carico di significato fu l’immagine degli azzurri applicata sulle fusoliere della flotta aerea. La maglia più visibile era la numero sei di Materazzi, una scelta voluta da Angioletti stesso, nonostante alcuni dubbi iniziali legati alla sua fede interista.

“Fu l’uomo decisivo già dal gol contro la Repubblica Ceca, per non parlare poi della finale”, ha rimarcato il comandante, riconoscendo il ruolo cruciale del difensore in quella storica cavalcata. Durante il memorabile volo di ritorno, Angioletti volle condividere l'esperienza con i suoi figli, all'epoca di nove e undici anni, che custodirono per anni un grande bandierone dell’Italia, autografato da tutti i giocatori. All’arrivo a Pratica di Mare, in un gesto iconico, il comandante aprì il finestrino della cabina e sventolò il tricolore, immortalando quel momento in una foto che è diventata un simbolo di quella festa nazionale.

Un ricordo che perdura

Ancora oggi, il ricordo di quell'impresa è vividissimo per Angioletti.

La sua immagine profilo su WhatsApp lo ritrae al centro, con Marcello Lippi alla sua destra e Fabio Cannavaro alla sua sinistra, tutti e tre con in mano la prestigiosa Coppa del mondo. Un'istantanea che testimonia l'indelebile legame creatosi in quel periodo. Con uno sguardo al futuro, il comandante ha espresso un desiderio: “Mi auguro che, quando risuccederà tra quattro anni, avremo di nuovo una nazionale per cui tifare”, un augurio che riflette la speranza di rivivere simili emozioni e di celebrare nuovi successi calcistici per l'Italia.