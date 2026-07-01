Il confronto tra Amanda Anisimova e Sofia Kenin, valido per i 1/32 di finale del singolare femminile di Wimbledon, è in programma giovedì 2 luglio. L'incontro, fissato per le ore 10:00 sui campi in erba dell’All England Lawn Tennis and Croquet Club di Londra, mette in palio l'accesso al terzo turno del torneo più iconico del circuito. Si tratta di un derby tutto statunitense che, nonostante la differenza in classifica, promette un confronto di stili e ambizioni.

Anisimova, la favorita schiaccia sull'erba

I bookmaker indicano Amanda Anisimova come netta favorita.

Le quote proposte confermano la fiducia nella numero 6 del mondo: 10Bet quota il suo successo a 1.12, mentre una vittoria di Sofia Kenin è data a 5.50. La tendenza è confermata da Betfair, con Anisimova a 1.13 e Kenin a 6.00. Questa disparità riflette il divario nel ranking e uno stato di forma che pendono decisamente dalla parte di Anisimova. Il pronostico vede Anisimova vincitrice probabile, con buone possibilità che l'incontro si concluda in due set. Kenin necessita di una prestazione al di sopra delle aspettative per ribaltare un esito sulla carta già scritto.

Statistiche a confronto: il servizio fa la differenza

Le statistiche del primo turno offrono una chiara fotografia dello stato di forma delle due giocatrici.

Amanda Anisimova ha superato Lina Gjorcheska con un perentorio 6-3, 6-2, dimostrando solidità. Con il 63% di prime palle in campo, Anisimova ha vinto l'83% dei punti con la prima e il 72% con la seconda, un dato cruciale sull'erba. Non ha concesso palle break, ha messo a segno 4 ace e ha mantenuto un equilibrio tra vincenti (17) ed errori non forzati (16). La sua efficacia nei momenti chiave è sottolineata dal 3/4 nelle palle break convertite.

Sofia Kenin ha lottato di più per superare Petra Marcinko (7-6, 6-4). Pur producendo più vincenti (27) a fronte di soli 8 errori non forzati, Kenin ha mostrato vulnerabilità al servizio. Con il 69% di prime, ha vinto il 71% dei punti, ma è crollata al 43% di punti vinti con la seconda.

Questo l'ha portata a concedere 11 palle break, salvandone 8. Il match si giocherà sulla sua seconda di servizio: se Kenin non riuscirà a proteggerla, Anisimova avrà ampie opportunità per prendere il controllo degli scambi.

Ranking e precedenti: un divario che pesa

Il confronto tra le classifiche è emblematico. Amanda Anisimova è numero 6 del ranking WTA, posizione che certifica il suo status di top player. Sofia Kenin occupa la posizione numero 105. Sebbene questo la ponga a quasi cento gradini di distanza, il dato "in salita" suggerisce che l'ex campionessa degli Australian Open sta tentando di risalire dopo un periodo complicato. Questo derby rappresenta un classico "testa-coda", dove la favorita sulla carta affronta un'avversaria di talento in cerca di conferme.

Non ci sono precedenti recenti di rilievo tra le due, aggiungendo un elemento di incertezza a una sfida che si preannuncia affascinante.

La chiave tattica risiederà nella capacità di Sofia Kenin di aggredire fin da subito per non subire la potenza e la regolarità di Anisimova. L'erba di Wimbledon, che premia i servizi efficaci e i colpi piatti, favorisce lo stile di Anisimova, la cui solidità sulla seconda di servizio potrebbe rivelarsi decisiva. Kenin dovrà rischiare con la risposta e cercare di accorciare gli scambi con i suoi colpi vincenti, sperando di trovare una giornata di grazia per scardinare le certezze di una delle giocatrici più in forma del circuito e continuare la sua risalita nel ranking mondiale.