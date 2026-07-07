Anthony Volpe, scelto al primo giro del draft 2019 dai New York Yankees con l’intento di farne il futuro shortstop della franchigia, si trova ora al centro di un acceso dibattito. Dopo una serie di errori cruciali commessi nella recente sconfitta contro i Toronto Blue Jays, la sua posizione come titolare è sempre più messa in discussione, generando preoccupazione tra i tifosi e la dirigenza.

Le incertezze difensive di Volpe sono emerse in modo evidente durante la partita contro Toronto, quando alcune sue imprecisioni hanno contribuito alla rimonta degli avversari.

Con un totale di dieci errori stagionali, Volpe si posiziona al settimo posto tra i giocatori della MLB per numero di errori commessi. Le critiche non si concentrano tanto sulle sue doti atletiche, quanto piuttosto sull’inconsistenza e la scarsa lucidità nelle scelte di gioco. Si evidenzia come "semplicemente trattenere la palla avrebbe evitato errori e aumentato le possibilità di vittoria contro un avversario diretto dell’AL East".

Le difficoltà di Volpe anche in fase offensiva

Volpe, ormai titolare fisso da quasi tre stagioni e con oltre 400 partite disputate in Major League, continua a commettere errori mentali costosi. Oltre alle problematiche difensive, anche il suo rendimento offensivo lascia a desiderare.

Nonostante abbia messo a segno nove fuoricampo, la sua media battuta si attesta a un modesto .229 e la percentuale di arrivo in base è ferma a .310. Questi numeri non gli consentono di sfruttare appieno la sua velocità, come dimostrano le sole nove basi rubate in stagione, un dato ben al di sotto delle sue potenzialità.

Nonostante le crescenti critiche, è importante sottolineare che Volpe ha solo 24 anni. Il suo valore complessivo, misurato dal WAR (Wins Above Replacement), si attesta a 1.6 nella prima metà di stagione, un dato che lo rende ancora un titolare affidabile e, soprattutto, un giocatore sotto controllo economico per la squadra. Tuttavia, la dirigenza, guidata dal GM Brian Cashman, ha iniziato a valutare attentamente possibili alternative strategiche per il futuro.

Alternative interne e la crisi difensiva degli Yankees

La principale alternativa interna è rappresentata dal promettente prospetto George Lombard, attualmente impegnato nelle leghe minori. Lombard è considerato il miglior talento del vivaio degli Yankees e potrebbe essere pronto per la Major League tra uno o due anni. Questo lasso di tempo offre a Volpe un’opportunità cruciale per correggere le sue attuali lacune e dimostrare di poter essere un punto fermo della squadra a lungo termine.

Le difficoltà non riguardano solo Volpe, ma riflettono una crisi difensiva più ampia che sta colpendo i New York Yankees. La squadra ha perso dodici delle ultime quindici partite, commettendo ben venti errori nelle ultime quindici gare e concedendo ventinove punti non guadagnati agli avversari.

Questa serie di errori ha generato un forte malcontento tra i tifosi, che fischiano la squadra e ne mettono in discussione la concentrazione, evidenziando come la fragilità difensiva sia un problema diffuso e non limitato al singolo giocatore.

La dirigenza degli Yankees si trova quindi di fronte a una decisione complessa riguardo al futuro dello shortstop. L’auspicio è che Volpe possa superare le attuali difficoltà e affermarsi come un pilastro della squadra, ma la possibilità di dover considerare un cambio di rotta non può più essere ignorata.