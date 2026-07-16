Il giovane pilota Mercedes, Kimi Antonelli, ha recentemente rivelato i dettagli del suo incontro con la leggenda del tennis Roger Federer, avvenuto a Wimbledon. Durante la conferenza stampa che precede il Gran Premio del Belgio a Spa, Antonelli ha descritto l'esperienza come "grandiosa". L'emiliano ha spiegato di essersi avvicinato al tennis negli ultimi due o tre anni, anche grazie alla conoscenza con Jannik Sinner, rendendo l'opportunità di dialogare con Federer ancora più significativa. "Abbiamo parlato di quando lui giocava, della vita in generale e delle mie gare", ha affermato Antonelli, sottolineando l'umiltà e l'apertura del campione svizzero.

Un consiglio prezioso ricevuto da Federer è stato quello di "pensare ad una gara alla volta e gestire le emozioni", un monito che il pilota intende applicare alla sua carriera.

Il diciannovenne pilota ha evidenziato l'importanza della massima concentrazione e dell'impegno costante. Riflettendo sul recente weekend di Silverstone, ha dichiarato: "Eravamo in alto in tutte le sessioni, ed è importante. Io devo dare il massimo in tutti gli aspetti che posso controllare e fornire le prestazioni. Il resto non dipende da me." Antonelli ha anche menzionato una serie di "episodi sfortunati, esterni che non potevo gestire", riconoscendoli come parte integrante del motorsport. Ha tuttavia rassicurato che il team sta lavorando assiduamente per prevenire il ripetersi di tali inconvenienti.

Le prospettive per il Gran Premio del Belgio a Spa

In vista del prossimo appuntamento sul circuito di Spa, Antonelli ha espresso ottimismo: "Ci aspettiamo di essere veloci". Ha tuttavia ammesso che la Ferrari si è rivelata una sorpresa a Silverstone, mostrando in qualifica "sempre qualcosa in più del previsto". Il giovane pilota ha sottolineato la necessità di prestare "massima attenzione anche a Red Bull e McLaren", pur mantenendo la concentrazione su se stesso. Ha inoltre affrontato il tema dell'affidabilità, ammettendo che non è stata il punto di forza della sua scuderia, a differenza della Ferrari. Ha però assicurato che il team sta "lavorando duramente affinché non ci siano più problemi", riconoscendo che sia lui che il compagno di squadra Russell hanno "perso punti importanti per alcuni episodi".

Il difficile weekend di Silverstone e le lezioni apprese

Il Gran Premio di Silverstone si è rivelato un weekend di delusione per Antonelli, nonostante un inizio promettente. Il pilota aveva infatti conquistato la vittoria nella sprint race e la pole position per la gara principale. Tuttavia, problemi tecnici alla vettura lo hanno costretto a lottare, relegandolo al quindicesimo posto finale. "Non è stato il modo in cui volevo che finisse questo weekend", ha commentato Antonelli. "Ero molto soddisfatto del mio passo e stavo cercando di ottenere la prima posizione, fino a quando la macchina ha avuto un problema ed è diventata difficile da guidare." Nonostante le difficoltà, ha cercato di "prendere almeno un punto e a evitare il ritiro", ma una penalità di cinque secondi ha compromesso ulteriormente il risultato.

Antonelli ha concluso con una nota di resilienza: "Giorni come questo fanno crescere la voglia di migliorarsi e di tornare più forte alla prossima gara." Ha inoltre espresso gratitudine: "Un ringraziamento incredibile va ai tifosi, questo weekend più che mai ho sentito il loro supporto. E ovviamente un grande grazie al team e alla mia famiglia."