Il pilota Kimi Antonelli si prepara per il Gran Premio di Spa con aspettative elevate, ma con un occhio di riguardo verso la concorrenza, in particolare la Ferrari. Dopo un fine settimana a Silverstone che lo ha visto tra i protagonisti, Antonelli ha condiviso le sue riflessioni in conferenza stampa, sottolineando la necessità di massimizzare ogni aspetto sotto il suo controllo.

“Quello di Silverstone è stato un fine settimana molto positivo”, ha dichiarato Antonelli, “siamo stati tra i primi in tutte le sessioni, il ritmo era buono e lo slancio è rimasto alto nonostante le difficoltà.

Questo è l'importante. Da parte mia, devo solo dare il massimo. Sfruttare al meglio tutto ciò che posso controllare, per il resto non posso farci molto”. Le sue parole riflettono una chiara consapevolezza del potenziale espresso e della necessità di mantenere alta la concentrazione.

Riflessioni sul Gran Premio di Silverstone

Nonostante il buon ritmo, il Gran Premio di Silverstone non è stato privo di ostacoli per Antonelli. Il pilota ha ricordato alcuni episodi sfortunati che hanno compromesso la sua gara, definendoli “episodi esterni che non potevo gestire”. Ha aggiunto che “il team sta facendo di tutto perché non accada di nuovo”, evidenziando l'impegno collettivo per superare le avversità tecniche e garantire una maggiore affidabilità nelle prossime uscite.

Prospettive per Spa e attenzione alla concorrenza

Guardando alla prossima tappa del campionato a Spa, Antonelli si mostra fiducioso ma prudente. “Ci aspettiamo di essere veloci”, ha affermato, “anche se la Ferrari è stata una sorpresa a Silverstone e in qualifica sembrano avere sempre qualcosa in più del previsto”. La sua analisi non si ferma qui, includendo anche altri team di punta: “Ma massima attenzione anche a Red Bull e McLaren. Però resto concentrato su me stesso”. Questa dichiarazione sottolinea la sua strategia di focalizzarsi sulle proprie prestazioni pur monitorando attentamente i rivali diretti.

Le difficoltà a Silverstone e la cautela sulla Ferrari

Il Gran Premio di Silverstone, sebbene abbia mostrato un ritmo competitivo da parte di Antonelli, è stato segnato da problemi tecnici significativi.

In particolare, una rottura del wheel shield ha costretto il pilota a uscire dalla zona punti, vanificando una promettente rimonta. “Sono deluso e arrabbiato, ma la cosa buona è che andavamo molto veloci”, aveva commentato Antonelli dopo la gara, evidenziando il potenziale della vettura nonostante l'esito negativo. Questo episodio ha rafforzato la sua determinazione a superare le difficoltà.

La cautela di Antonelli nei confronti della Ferrari non è una novità. Nelle settimane precedenti, il pilota aveva già espresso la sua stima per la scuderia di Maranello, definendola una “team to beat” a Monaco e riconoscendone la notevole competitività sia in qualifica che in gara. Questo atteggiamento prudente conferma la sua profonda consapevolezza del livello della concorrenza e la sua costante volontà di mantenere alta l'attenzione su ogni avversario, in vista di una stagione che si preannuncia sempre più intensa e combattuta.