Kimi Antonelli ha trionfato nel Gran Premio del Belgio di Formula 1, imponendosi sul circuito di Spa-Francorchamps. Il pilota della Mercedes, leader del Mondiale, ha preceduto la Ferrari di Charles Leclerc, secondo, e la Red Bull di Max Verstappen, terzo. La gara, ricca di colpi di scena, ha consolidato la sua posizione al vertice della classifica generale.

Partito dalla pole, Antonelli ha temporaneamente perso la leadership a favore di Leclerc, che ha sfruttato una virtual safety car per un pit stop strategico. Tuttavia, a dieci giri dalla fine, Antonelli ha riconquistato la prima posizione superando Leclerc.

Da quel momento, il pilota Mercedes ha gestito il vantaggio fino al traguardo, assicurandosi la sesta vittoria stagionale e la prima dal Gran Premio di Monaco. Questo successo gli consente di allungare in classifica. Al termine della gara, Antonelli ha ringraziato il team via radio: "Let's go! Grazie mille ragazzi, grazie".

Scontro Hamilton-Russell a Spa

La corsa è stata segnata da un contatto iniziale tra la Mercedes di George Russell e la Ferrari di Lewis Hamilton. L'incidente ha costretto Russell al ritiro, finito nella ghiaia. Hamilton ha proseguito, chiudendo al quarto posto. La sua gara è stata movimentata: penalità di cinque secondi per la collisione e accese discussioni via radio con il team su strategie e regolazioni.

Durante un pit stop, Hamilton ha urtato accidentalmente un meccanico Ferrari, senza conseguenze. Il pilota si è subito informato. L'episodio ha innescato un'indagine per "unsafe release".

Antonelli leader nel Mondiale

Con questa vittoria a Spa, Kimi Antonelli rafforza la sua posizione di vertice nel Campionato Mondiale di Formula 1, distanziando i diretti concorrenti. Charles Leclerc e Max Verstappen, pur sul podio, si confermano i principali inseguitori. La McLaren di Oscar Piastri ha concluso in quinta posizione, dimostrando la crescente competitività della scuderia. Il trionfo rilancia le ambizioni di Antonelli, che, dopo la vittoria a Monaco, si afferma come protagonista assoluto di questa stagione. La gara di Spa-Francorchamps ha evidenziato l'intensa competitività tra i top team, con strategie e colpi di scena che rendono l'esito del campionato avvincente.