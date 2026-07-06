Antonio La Manna è campione italiano di biliardo nella specialità dei 5 birilli. Ha conquistato il titolo nazionale in Campania, affermandosi tra i migliori interpreti della disciplina. Un traguardo significativo nel biliardo sportivo.

Il percorso verso la vittoria

La Manna ha trionfato al termine di una competizione con numerosi atleti da diverse regioni. Il torneo si è svolto secondo le regole della Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS), con partite ad eliminazione diretta fino alla finale. Nel corso della manifestazione, Antonio La Manna ha superato avversari di alto livello, dimostrando precisione, abilità tecnica e gestione efficace delle partite.

La specialità dei 5 birilli

La disciplina dei 5 birilli è una delle varianti più diffuse del biliardo in Italia. Si gioca su un tavolo senza buche, usando biglie e cinque birilli al centro. L'obiettivo è colpire i birilli con la propria biglia, totalizzando punti secondo un sistema stabilito. Questa specialità richiede grande concentrazione, precisione e strategia, elementi che hanno caratterizzato la prestazione di La Manna nel campionato.

Il contesto del biliardo sportivo italiano

Il biliardo sportivo in Italia è regolato dalla Federazione Italiana Biliardo Sportivo (FIBiS), che organizza campionati e tornei nazionali e promuove le diverse specialità, inclusi i 5 birilli. La FIBiS forma gli atleti e definisce i regolamenti. Il titolo nazionale conquistato da Antonio La Manna è un traguardo prestigioso per gli atleti italiani di biliardo.