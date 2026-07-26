L'Italia femminile ha conquistato una significativa medaglia di bronzo nella Volleyball Nations League, dimostrando grande carattere e resilienza. Le azzurre, guidate dal commissario tecnico Julio Velasco, hanno superato la Cina con un netto 3‑1 (25‑16, 23‑25, 25‑22, 25‑13) nella finale per il terzo posto, un incontro disputato a Macao. Questo successo conferma la squadra ai vertici della pallavolo mondiale.

La partita contro la Cina ha visto l'Italia imporsi con determinazione. Dopo aver dominato il primo set (25‑16), le azzurre hanno ceduto il secondo (23‑25).

Tuttavia, la formazione italiana ha saputo riprendere il controllo, chiudendo la sfida con i successivi due set vinti 25‑22 e 25‑13. Una vittoria frutto di prestazione corale e grande concentrazione.

Protagoniste e performance

Tra le fila italiane, la performance di Ekaterina Antropova è stata decisiva. L'opposto si è distinta come la miglior marcatrice della partita, trascinando la squadra con attacchi potenti e un contributo fondamentale. La sua leadership è stata cruciale per la vittoria. Sebbene l'Italia non abbia replicato i due ori consecutivi, questo bronzo mantiene la squadra saldamente sul podio della competizione, a testimonianza di una costanza di rendimento.

La squadra ha dimostrato una notevole capacità di reazione, essenziale dopo la delusione della semifinale.

La coesione del gruppo e il lavoro del ct Velasco sono emersi, evidenziando tecnica individuale e un lavoro di squadra impeccabile.

Il percorso e il valore storico del bronzo

Il cammino dell'Italia nella competizione è stato intenso. La semifinale aveva visto le azzurre affrontare il Brasile in una sfida combattutissima, persa solamente al tie‑break. Quella sconfitta aveva interrotto una striscia vincente, mettendo alla prova la resilienza della squadra. La pronta reazione contro la Cina è un segnale positivo e un'iniezione di fiducia per i prossimi impegni internazionali.

Questa medaglia di bronzo è un risultato di grande valore storico per la pallavolo italiana femminile. Si tratta infatti della quarta medaglia di bronzo nella storia dell'Italia nella Volleyball Nations League.

Questo prestigioso traguardo colloca le azzurre al secondo posto nell'albo d'oro, subito alle spalle del Brasile, sottolineando l'eccellenza e la tradizione vincente della pallavolo femminile italiana.