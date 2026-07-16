Anzio ospita per la prima volta il Beach Soccer FIGC-Lega Nazionale Dilettanti. Undici giorni di gare sulla sabbia, fino al 26 luglio, rendono la città laziale protagonista di una tappa nazionale articolata.

Anzio: debutto nel circuito nazionale

La presentazione si è tenuta nella sala Giunta del Comune, a Villa Corsini Sarsina, con la partecipazione del sindaco Aurelio Lo Fazio e di altri rappresentanti istituzionali.

Il sindaco Lo Fazio ha sottolineato l'importanza strategica: “Il Beach Soccer si inserisce pienamente nel programma dell’estate di Anzio e nella nostra visione di un turismo di qualità, capace di coniugare intrattenimento e sport di alto livello.

Crediamo che appuntamenti di questa portata possano contribuire a riscrivere il futuro della città e a valorizzare ulteriormente le sue spiagge. Non ospitiamo soltanto una manifestazione sportiva, ma entriamo stabilmente in un circuito nazionale prestigioso, legato a uno dei segmenti più importanti dello sport italiano”.

Programma e contesto della stagione

Fino al 26 luglio, Anzio sarà palcoscenico per un ricco calendario. Si disputeranno le partite decisive della Serie A Q8, il Campionato Femminile, la Supercoppa Femminile, la fase nazionale della Serie B e la prima edizione dei playoff Under 20. Questa tappa è tra le più complete e rilevanti dell'estate del Beach Soccer italiano. Il litorale laziale riacquista un ruolo centrale nel circuito ufficiale con Anzio, dopo tappe storiche in altre località.

La stagione 2026 del Beach Soccer FIGC-LND è iniziata il 30 maggio a Castelsardo e si concluderà ad agosto a Scoglitti, confermandosi strumento di promozione territoriale e sportiva. Presentata a Roma il 15 maggio, la tappa di Anzio si inserisce in un calendario nazionale denso, che include la Coppa Italia Q8 a Terracina, Praia a Mare e il Mundial Beach Soccer a Porto Sant’Elpidio, a testimonianza della diffusione capillare della disciplina in Italia.