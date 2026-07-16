L'Argentina è in festa dopo aver conquistato l'accesso alla finale del Mondiale, battendo l'Inghilterra in una partita emozionante. È stato Lionel Messi, il “capitano coraggioso”, a guidare la rimonta decisiva della Selección, fornendo due assist che hanno ribaltato il risultato e scatenato l'entusiasmo di un’intera nazione.

Buenos Aires esplode di gioia

La vittoria sull’Inghilterra ha trasformato le strade di Buenos Aires in un tripudio di caroselli, fuochi d’artificio e cori. L'obelisco cittadino è stato illuminato con i colori nazionali, celeste e bianco, mentre i tifosi intonavano slogan come “chi non salta è inglese” ed esponevano cartelli che proclamavano “l’Argentina è di nuovo in finale”.

La stampa nazionale ha celebrato l'impresa con toni entusiastici. Il quotidiano La Nación ha definito la partita “del secolo”, esaltando Messi come “il capitano dal cuore coraggioso argentino” e sottolineando come, dopo Maradona, “la storia si scrive con la numero Dieci sulla schiena”. Anche Clarín ha evidenziato che “con il cuore puro, l’Argentina ha ribaltato la partita contro l’Inghilterra”, mentre Perfil ha sentenziato che “l’Argentina ha messo in ginocchio l’Inghilterra” e che ora “il Paese è in festa e attende con impazienza la partita di domenica prossima contro la Spagna”.

Messi, il condottiero della rimonta

Messi si è confermato protagonista assoluto della semifinale, fornendo i due assist decisivi nella ripresa che hanno permesso alla Selección di capovolgere il punteggio e assicurarsi un posto in finale.

La sua leadership in campo è stata al centro delle celebrazioni, culminate anche nel festeggiamento sui social del presidente argentino Javier Milei, che ha esclamato un eloquente “Vamos Argentina carajo”, nonostante le polemiche sulla sua freddezza passata nei confronti della nazionale.

L'emozione dei tifosi è palpabile. Una donna, intervistata davanti alle telecamere, ha espresso il sentimento generale: “Questa vittoria significa tutto. Non ho parole per descrivere cosa significhi aver battuto l’Inghilterra. Incredibile. Non abbiamo parole di ringraziamento per tutto quello che questa nazionale ci fa vivere. Incredibili questi ragazzi”.

La cronaca della semifinale

La partita, disputata ad Atlanta, era stata preceduta da tensioni tra le tifoserie e ha visto un primo tempo caratterizzato da scontri fisici e poche occasioni da gol.

L’Inghilterra era riuscita a portarsi in vantaggio con la rete di Gordon. Tuttavia, l’Argentina ha saputo reagire con determinazione nella ripresa: Enzo Fernández ha pareggiato con un potente tiro da fuori area, e poco dopo Lautaro Martínez ha completato la rimonta grazie a un magistrale assist di Messi, che ha tenuto vivo il pallone e creato l’occasione decisiva.

Questa memorabile vittoria proietta l’Argentina verso la finale, dove affronterà la Spagna a New York, con la concreta possibilità di conquistare un altro prestigioso titolo mondiale.