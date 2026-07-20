Il presidente argentino Javier Milei ha annunciato una festa nazionale in Argentina, una decisione sorprendente che giunge nonostante la sconfitta della Nazionale Albiceleste nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna. L'Argentina è stata superata per 1-0 ai tempi supplementari dalla squadra iberica, che ha così conquistato il suo secondo titolo mondiale, nell'atto conclusivo della rassegna iridata ospitata da Stati Uniti, Messico e Canada. La proclamazione del giorno festivo è un gesto di riconoscimento per il significativo percorso compiuto dalla squadra, guidata dal capitano Lionel Messi e dal commissario tecnico Lionel Scaloni.

Subito dopo l'esito della partita, Milei ha comunicato alla popolazione la sua intenzione, specificando che la data esatta della celebrazione sarà stabilita in accordo con i giocatori e lo staff tecnico al loro rientro in patria. Sul suo account ufficiale X, il presidente ha scritto: “Data l’inquietudine riguardo ai festeggiamenti per il traguardo raggiunto dalla Nazionale Argentina, comunico alla popolazione che, in base a quanto decideranno i giocatori e il corpo tecnico rispetto al giorno per celebrare, lo stesso sarà dichiarato festivo nazionale”. Milei ha inoltre espresso la sua profonda gratitudine verso Messi, Scaloni e l'intera squadra con un messaggio di elogio: “Grazie, giocatori. Avete lottato fino all’ultimo istante.

L’Argentina punterà sempre al vertice”.

Il ritorno dell'Albiceleste e la decisione sulla data

Secondo quanto reso noto dal governo argentino, la giornata festiva nazionale sarà ufficialmente definita in concomitanza con il rientro della selezione Albiceleste sul suolo argentino. Si prevede che la squadra atterri all'aeroporto internazionale di Ezeiza, proveniente dagli Stati Uniti. In base all'orario e al giorno di arrivo, la celebrazione potrebbe essere fissata per lunedì o martedì. La scelta definitiva, come ribadito dal presidente Milei nel suo comunicato, sarà frutto di un confronto e di un accordo con i protagonisti sul campo e con l'intero staff tecnico, sottolineando il rispetto per la volontà dei diretti interessati.

Il valore simbolico della finale e il messaggio presidenziale

L'Argentina, con Lionel Messi alla guida, ha concluso il Mondiale al secondo posto, dopo una finale combattuta che ha visto la Spagna aggiudicarsi il trofeo, il suo secondo dopo la vittoria del 2010. Nonostante la delusione per la sconfitta, l'Albiceleste vanta un palmarès di tre stelle mondiali, conquistate nelle edizioni del 1978, 1986 e 2022. Dopo il fischio finale, il presidente Milei ha voluto riaffermare la sua gratitudine e il suo sostegno alla squadra con un ulteriore messaggio su X: “Muchas gracias Jugadores...!!! Hasta el final con las botas puestas. Argentina siempre en lo alto”. Questo gesto del presidente, che ha scelto di celebrare il prestigioso risultato raggiunto nonostante l'esito finale, evidenzia l'importanza profonda che il calcio riveste nell'identità nazionale argentina e il riconoscimento per l'impegno e la dedizione dimostrati dalla squadra, al di là della delusione per la mancata vittoria del titolo mondiale.