La Lazio ha concluso con successo la prima parte del proprio raduno estivo, ottenendo una vittoria per 3-1 contro la formazione Primavera in un allenamento congiunto svoltosi al centro sportivo di Formello. Il test stagionale, che ha visto l'esordio dell'ex CT azzurro Gennaro Gattuso sulla panchina biancoceleste, ha offerto spunti interessanti, culminando in una rimonta dopo il vantaggio iniziale degli avversari. I gol decisivi sono stati siglati da Artistico, autore di una doppietta su rigore, e da Sana Fernandes, che ha chiuso i conti.

La cronaca dettagliata del match amichevole

Nel corso del primo tempo, mister Gattuso ha schierato una formazione composta da Mandas tra i pali; Floriani Mussolini, Marusic, Provstgaard e Pellegrini in difesa; Galassi e Przyborek a centrocampo; Noslin, Dia e Zaccagni a supporto dell'unica punta Ratkov. Nonostante l'impegno, è stata la Primavera a portarsi in vantaggio al 42' minuto, grazie alla rete di Avram. La ripresa ha visto una vera e propria rivoluzione tattica e di uomini. La Lazio è scesa in campo con Motta (sostituito al 65’ da Renzetti); Lazzari, Marusic, Provstgaard (rilevato al 70’ da Bordon), Pellegrini (che ha lasciato il posto a Farcomeni al 70’); Belahyane e Taylor in mediana; Floriani (sostituito al 70’ da Sana Fernandes), Dele‑Bashiru e Serra a sostegno di Artistico.

È stato proprio quest'ultimo a guidare la rimonta biancoceleste, pareggiando i conti al 55' su calcio di rigore e firmando la sua personale doppietta all'81', sempre dagli undici metri. Il sigillo finale sul 3-1 è arrivato all'89', grazie alla rete di Sana Fernandes, che ha così consolidato la vittoria della prima squadra.

Conclusione della prima fase del ritiro a Formello

Questa amichevole ha segnato la conclusione della prima parte del raduno estivo della Lazio. A partire dalla sera stessa del match, i giocatori biancocelesti hanno avuto la possibilità di fare ritorno nelle proprie abitazioni, godendo di un parziale rientro alla normalità. Tuttavia, l'impegno con la squadra non si è interrotto del tutto, poiché i calciatori continueranno a recarsi quotidianamente al centro sportivo di Formello per i pasti, mantenendo così un regime controllato e professionale.

L'attenzione si sposta ora sul prossimo impegno: il secondo test stagionale è già in programma per il 26 luglio, quando la Lazio affronterà la Flaminia Civita Castellana allo stadio Fersini, in un ulteriore banco di prova in vista della nuova stagione.

Il programma completo del ritiro estivo biancoceleste

Il ritiro estivo della Lazio è stato strutturato in due fasi distinte, entrambe ospitate presso il centro sportivo di Formello, a testimonianza della volontà di mantenere la squadra in un ambiente familiare e funzionale. La prima fase, appena conclusa, si è svolta dal 13 al 26 luglio e ha previsto intense sessioni di allenamento, spesso in doppia seduta, per gettare le basi della preparazione fisica e tattica.

La seconda fase, invece, prenderà il via il 29 luglio e si protrarrà fino al 9 agosto. Durante questo periodo, la squadra proseguirà con ulteriori sessioni di lavoro, con l'aggiunta di alcune giornate che saranno aperte ai tifosi, offrendo loro l'opportunità di assistere agli allenamenti e sostenere i propri beniamini. Il calendario delle amichevoli è particolarmente ricco e prevede un totale di sei test per affinare la condizione e gli schemi di gioco. Dopo l'incontro inaugurale del 20 luglio con la Primavera, seguiranno le sfide contro la Flaminia Civita Castellana il 26 luglio, l'Avellino il 1° agosto, l'Ascoli il 2 agosto, l'Ostiamare il 5 agosto e, infine, il Frosinone il 9 agosto, a chiusura del ciclo di preparazione precampionato.