Al Gran Premio d'Ungheria, Aston Martin ha svelato la sua attesa monoposto B-spec, un pacchetto di ben 16 aggiornamenti che segna una svolta tecnica significativa. Dopo mesi senza modifiche, il team ha optato per una riprogettazione completa, introducendo un nuovo telaio all'Hungaroring con l'obiettivo di migliorare drasticamente la competitività della vettura britannica.

Le novità principali riguardano l'ottimizzazione dell'aerodinamica su tutta la vettura. Il nuovo muso e l'ala anteriore sono stati ridisegnati per migliorare i flussi, con prese dei freni anteriori modellate per lavorare in sinergia.

Il fondo vettura ha subito ampie modifiche su tutte le superfici consentite, con quattro aggiornamenti distinti volti ad aumentare il carico. Anche il diffusore è stato rivisto in modo olistico, integrandosi con le nuove forme dell'ingresso delle pance laterali e della copertura motore, che presentano cambiamenti sottili per perfezionare l'aerodinamica verso il retrotreno. Gli sfoghi d'aria per il raffreddamento sono stati aggiornati, così come la sospensione posteriore e le prese dei freni posteriori, per migliorare la performance del retrotreno. L'ala posteriore, il beam wing e le paratie laterali sono stati interamente riprogettati, con una ridistribuzione delle dimensioni tra i tre elementi e l'aggiunta di winglet sul bordo d'uscita, mirati a incrementare il carico in curva e ridurre la resistenza in rettilineo.

Aggiornamenti degli altri team

Non solo Aston Martin: anche altri team hanno introdotto novità tecniche significative. McLaren ha presentato un nuovo fondo e tavola per migliorare la gestione dei flussi e il carico. Mercedes ha lavorato su un nuovo winglet posteriore e una carrozzeria più ampia per il raffreddamento. Red Bull ha aggiornato l'ala posteriore e il diffusore, ispirandosi a soluzioni concorrenti. Ferrari e Williams hanno puntato su nuove ali posteriori e modifiche al fondo per aumentare il carico specifico per il tracciato. Racing Bulls ha aggiunto una nuova ala posteriore, louvers di raffreddamento e winglet sull'arco di protezione per migliorare il flusso d'aria al retrotreno. Haas e Audi hanno introdotto nuove ali posteriori, mentre Cadillac ha aggiornato la presa d'aria dei freni anteriori per il raffreddamento.

Il pacchetto della Aston Martin si conferma il cambiamento più radicale del weekend, con la squadra già proiettata verso ulteriori evoluzioni tecniche nei prossimi appuntamenti.