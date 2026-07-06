Gli Houston Astros, in piena corsa per il titolo della divisione AL West, si preparano a sfruttare il trade deadline per colmare le lacune del roster e consolidare la propria posizione. L'obiettivo è chiaro: rafforzare la rotazione, il lineup e il bullpen per conquistare la vetta della AL West. L'analisi individua quattro mosse chiave che potrebbero fare la differenza nella volata finale.

Rinforzare la rotazione con un lanciatore di prim'ordine

La priorità assoluta per gli Astros è l'acquisizione di un lanciatore affidabile, capace di assumere il ruolo di partente nel secondo incontro di una serie playoff.

Sebbene Hunter Brown si distingua come uno dei migliori lanciatori della American League quando in forma, il resto della rotazione presenta troppe incognite. Tatsuya Imai ha mostrato prestazioni estremamente altalenanti, mentre Mike Burrows ha deluso le aspettative. Spencer Arrighetti, in particolare, registra un'ERA di 7,55 nelle ultime sei partite, e le figure di Peter Lambert e Lance McCullers Jr. non offrono le certezze necessarie. Nonostante i miglioramenti rispetto all'inizio della stagione, la rotazione attuale non è ancora considerata adeguata per le ambizioni di titolo.

Aggiungere profondità alla rotazione

Oltre a un ace, è fondamentale integrare un lanciatore di riserva affidabile. Attualmente, gli Astros non hanno un solo pitcher con un numero di inning sufficiente per qualificarsi per il titolo ERA, una situazione dovuta a prestazioni incostanti e infortuni.

Un rinforzo nel back-end della rotazione sarebbe cruciale per ridurre la pressione sul bullpen, che si trova al settimo posto per inning lanciati, e garantire maggiore stabilità e freschezza nel corso della stagione.

Inserire un esterno mancino nel lineup

La formazione titolare degli Astros evidenzia uno sbilanciamento significativo verso i battitori destri. Yordan Alvarez è l'unico battitore mancino di peso, mentre Cam Smith, il miglior esterno, presenta un OPS di .673. Sebbene il lineup sia potente nelle posizioni alte (con Altuve, Alvarez, Paredes, Walker e Peña), manca di equilibrio e profondità complessiva. L'inserimento di un esterno mancino con buone doti offensive renderebbe la squadra più imprevedibile e temibile per gli avversari, fornendo una minaccia da entrambi i lati del piatto.

Aggiungere un rilievo destro di alto profilo

Il bullpen degli Astros è attualmente dominato da lanciatori mancini come Josh Hader, Bryan King e Steven Okert. Quest'ultimo, in particolare, si dimostra meno efficace contro i battitori destri. Bryan Abreu, pur avendo mostrato miglioramenti, non è ancora pienamente affidabile nei momenti chiave a causa di persistenti problemi di controllo. AJ Blubaugh ha sorpreso con le sue prestazioni, ma non è considerato un rilievo di alto livello. L'aggiunta di un rilievo destro di qualità, da affiancare a Hader, King e Okert, renderebbe il bullpen molto più temibile e bilanciato, fornendo opzioni cruciali per le situazioni di gioco più delicate.

Strategie di mercato e obiettivi

Gli Astros sono attivamente alla ricerca di rinforzi in vista del trade deadline. Vi è una chiara necessità di un battitore mancino, data la scarsità di plate appearances da quel lato del piatto. La squadra ha concesso oltre 2.500 PA a battitori destri, contro soli 175 a quelli mancini, un divario enorme che richiede un intervento mirato per bilanciare l'attacco. L'esito ideale per la franchigia sarebbe acquisire sia un lanciatore che un battitore mancino entro il 31 luglio. Tuttavia, le risorse limitate potrebbero costringere il management a stabilire una priorità tra queste due importanti esigenze, definendo così la strategia finale per rafforzare la squadra nella corsa al titolo.