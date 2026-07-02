Le Atlanta Dream cercano il riscatto contro le Washington Mystics in una sfida cruciale della WNBA, in programma al CareFirst Arena di Washington, D.C. Le Dream puntano a interrompere una serie di tre sconfitte consecutive in trasferta. Le Mystics, invece,arrivano da una vittoria estenuante contro Portland, ma con stanchezza e potenziali infortuni.

Il precedente confronto diretto, a inizio giugno, vide le Dream dominare le Mystics con un netto 109-77. Atlanta sfoggiò una prestazione offensiva eccezionale: 48% dal campo e 52% da tre punti (13 triple).

Angel Reese fu protagonista con 18 punti e 17 rimbalzi. Nelle recenti tre sconfitte, però, le Dream hanno faticato nel tiro da fuori (25,4% da tre punti).

Fattori Determinanti: Infortuni e Condizione Fisica

Le Washington Mystics (9-9) affrontano questa sfida con la fatica accumulata dopo la maratona di quattro supplementari contro Portland. Le principali preoccupazioni riguardano gli infortuni: Sonia Citron (32 punti nell'ultima partita) è in dubbio per un problema al ginocchio, così come Georgia Amoore, la cui regia è cruciale. L'eventuale assenza o limitazione di queste giocatrici potrebbe compromettere seriamente la competitività delle Mystics.

Le Atlanta Dream, nonostante le recenti difficoltà, possono contare su una rotazione principale solida, con Rhyne Howard (18,6 punti di media), Allisha Gray e Angel Reese, quest'ultima fondamentale a rimbalzo.

L'assenza di Aaliyah Nye incide sulla profondità. Per le Dream, il controllo dei rimbalzi offensivi e lo sfruttamento delle seconde opportunità saranno cruciali, così come la necessità di ridurre le palle perse per non concedere facili transizioni.

Analisi del Matchup e Prospettive

Il successo di Atlanta nel primo incontro fu dettato dall'aggressività difensiva e dal dominio sotto canestro. Le Mystics dovranno migliorare la gestione del pallone e affidarsi alle giocate di Iriafen e Onyenwere. La fatica di Washington, unita ai problemi di infortunio, rende le Dream favorite. Le previsioni indicano Atlanta avanti di oltre due possessi, con un totale punti atteso inferiore, suggerendo un ritmo di gioco più contenuto.

Questa partita si configura come un banco di prova significativo per entrambe: le Dream mirano a invertire la rotta e rafforzare la loro posizione, mentre le Mystics cercano di confermare i recenti progressi nonostante le avversità fisiche. L'esito finale sarà influenzato dalla condizione delle giocatrici chiave e dalla capacità di gestire la pressione nei momenti cruciali.