La nona settimana della WNBA ha visto il crollo delle Atlanta Dream, con la quinta sconfitta consecutiva. L'ultima, per 88-83, è arrivata contro le Golden State Valkyries al Gateway Center Arena, completando lo sweep stagionale. Le Dream, un tempo con un attacco prolifico, affrontano una profonda crisi di risultati e rendimento, con problemi al tiro che minacciano i playoff.

Durante la striscia negativa, la media punti delle Dream è scesa a 78 per partita. Le percentuali al tiro sono allarmanti: 38,3% dal campo e solo il 25,8% da tre punti. Nell’ultima gara, Atlanta ha tirato con il 39% dal campo, 31% da tre e il 70% dei tiri liberi.

Le voci dei protagonisti

Angel Reese (17 punti, 13 rimbalzi) ha espresso delusione: “Dobbiamo essere migliori… non abbiamo tirato bene”, chiedendo di migliorare la circolazione di palla. Allisha Gray (22 punti), miglior realizzatrice, ha confermato il momento difficile: “Perdere cinque partite di fila fa schifo, ma il morale è ottimo… dobbiamo superare questo ostacolo. Cinque partite prima dell'All-Star break, è tempo di vincere”.

Analisi e prospettive

Il coach Karl Smesko ha attribuito le difficoltà all’esecuzione. La gara contro Golden State ha evidenziato una panchina debole e 17 palle perse, che hanno fruttato 20 punti in transizione alle Valkyries.

Nonostante la spirale negativa, il gruppo Dream resta unito e determinato.

Reese ha ribadito: “Siamo pronte… questa squadra è abituata a vincere”.

Corsa playoff e avversarie

Il quadro generale della WNBA mostra una lotta serrata per gli ultimi posti playoff. Le Atlanta Dream, ora ottave, dovranno invertire la rotta nelle prossime cinque gare prima della pausa All-Star. Il rendimento al tiro da tre punti resta il nodo cruciale per Atlanta, sceso al 26% nelle ultime cinque partite. Sarà determinante il contributo di Allisha Gray, il cui rendimento da oltre l’arco è calato, per ritrovare fiducia e salvare la stagione delle Atlanta Dream in WNBA.