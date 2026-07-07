Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha annunciato la revoca provvisoria delle restrizioni precedentemente imposte agli atleti russi e la contestuale sospensione del Comitato Olimpico Russo (ROC), in vigore dal 12 ottobre 2023. Questa importante decisione è stata presa al termine di una riunione della Commissione esecutiva tenutasi a Losanna. La motivazione principale risiede nel fatto che il Comitato Olimpico Russo non annovera più tra i propri membri organizzazioni sportive provenienti dalle regioni ucraine occupate. Inoltre, il ROC ha fornito rassicurazioni, confermando di non svolgere, né di avere intenzione di svolgere in futuro, alcuna attività in tali territori.

Questa apertura consente agli atleti russi di riprendere la partecipazione alle qualificazioni per i prossimi grandi eventi sportivi, inclusi i Giochi Olimpici di Los Angeles 2028 e i Giochi Olimpici Giovanili Invernali Dolomiti Valtellina 2028. Tuttavia, una condizione fondamentale rimane inalterata: il bando sull’uso della bandiera, dell’inno e dei colori russi è ancora in vigore. Il CIO ha specificato che si pronuncerà "a tempo debito" sull’eventuale utilizzo, durante i Giochi olimpici, di questi simboli o di qualsiasi altro emblema nazionale, lasciando nel frattempo alle federazioni internazionali la facoltà di stabilire le proprie specifiche condizioni per la partecipazione degli atleti russi nelle rispettive discipline.

Rigidi Controlli Antidoping e Monitoraggio Costante

Il reinserimento degli atleti russi nel panorama sportivo internazionale avverrà con un approccio graduale e sarà accompagnato da requisiti estremamente stringenti in materia di controllo antidoping. Ogni atleta russo che si appresta a tornare a gareggiare a livello internazionale dovrà sottoporsi a "numerosi test", secondo un programma dettagliato che sarà stabilito congiuntamente dalle federazioni internazionali e dall’Agenzia Mondiale Antidoping (WADA). Il CIO ha enfatizzato che questa misura è considerata indispensabile alla luce del persistente "scetticismo della comunità sportiva mondiale" riguardo alla trasparenza e all'integrità del sistema sportivo russo.

L’Esecutivo del CIO ha altresì dichiarato che continuerà a monitorare con la massima attenzione la situazione relativa a eventuali attività del Comitato Olimpico Russo nelle aree precedentemente oggetto di controversia. L'organismo olimpico si riserva esplicitamente il diritto di adottare ulteriori provvedimenti e sanzioni qualora lo ritenga necessario, mantenendo così una posizione di vigilanza attiva.

Differenze con la Situazione Bielorussa e Prospettive Future

Il percorso di riammissione per gli atleti russi si distingue per essere significativamente più graduale e condizionato rispetto a quanto osservato per i loro omologhi bielorussi. A questi ultimi, infatti, era stato permesso di riottenere l'inno e i colori nazionali senza l'imposizione di condizioni particolari.

Per quanto concerne la Russia, il CIO ha ribadito con fermezza che non organizzerà alcun evento sportivo nel Paese e non inviterà rappresentanti dello Stato russo, mantenendo una chiara linea di cautela in attesa di ulteriori sviluppi geopolitici e sportivi.

Le raccomandazioni precedentemente in vigore per le federazioni internazionali e gli organizzatori di eventi sportivi, emanate il 28 febbraio 2022 e il 28 marzo 2023, non saranno più applicabili per gli atleti e le squadre russe. Questo include anche le misure di tutela che erano state previste in precedenza. Nonostante questi cambiamenti, il quadro generale rimane in evoluzione, con il CIO che si riserva la facoltà di intervenire nuovamente in base all’andamento della situazione internazionale e alle dinamiche del mondo sportivo.